В доме на Соломенке в Киеве упал пролет — детали от КГГА

Соломенский район Киева после обстрела РФ

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В Соломенском районе Киева в одном из домов, поврежденном из-за вражеской атаки 17 июня, произошло разрушение внутренних конструкций.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации (КГГА) 18 июня.

В частности, в 5-этажке упал пролет на лестнице между верхними этажами.

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«Потерпевших нет. Спасатели эвакуировали 5 человек. Аварийные бригады работают на месте», — сообщили в КГГА.

Напомним, ТСН.ua обновляет информацию о последствиях вражеской атаки на Киев 17 июня.

Так, по состоянию на 20.00 в Соломенском районе Киева завершили спасательно-поисковую операцию после российского ракетного удара 17 июня.

Работы длились более 39 часов. Под завалами многоэтажки погибли 23 человека.

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Российский удар по Киеву в ночь на 17 июня — один из самых массированных обстрелов столицы за три года. В течение девяти часов враг атаковал город БПЛА и ракетами.

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