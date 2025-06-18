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- Украина
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В доме на Соломенке в Киеве упал пролет — детали от КГГА
Речь идет о 5-этажке в Соломенском районе Киева. Там произошло разрушение внутренних конструкций.
В Соломенском районе Киева в одном из домов, поврежденном из-за вражеской атаки 17 июня, произошло разрушение внутренних конструкций.
Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации (КГГА) 18 июня.
В частности, в 5-этажке упал пролет на лестнице между верхними этажами.
«Потерпевших нет. Спасатели эвакуировали 5 человек. Аварийные бригады работают на месте», — сообщили в КГГА.
Напомним, ТСН.ua обновляет информацию о последствиях вражеской атаки на Киев 17 июня.
Так, по состоянию на 20.00 в Соломенском районе Киева завершили спасательно-поисковую операцию после российского ракетного удара 17 июня.
Работы длились более 39 часов. Под завалами многоэтажки погибли 23 человека.
Российский удар по Киеву в ночь на 17 июня — один из самых массированных обстрелов столицы за три года. В течение девяти часов враг атаковал город БПЛА и ракетами.