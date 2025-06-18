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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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В будинку на Солом’янці у Києві впав проліт — деталі від КМДА

Йдеться про 5-поверхівку у Солом’янському районі Києва. Там сталося руйнування внутрішніх конструкцій.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
В будинку на Солом’янці у Києві впав проліт — деталі від КМДА

Солом’янський район Києва після обстрілу РФ

У Солом’янському районі Києва в одному з будинків, що був пошкоджений через ворожу атаку 17 червня, сталося руйнування внутрішніх конструкцій.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації (КМДА) 18 червня.

Зокрема, в 5-поверхівці впав проліт на сходах між верхніми поверхами.

«Потерпілих немає. Рятувальники евакуювали 5 осіб. Аварійні бригади працюють на місці», — повідомили в КМДА.

Нагадаємо, ТСН.ua оновлює інформацію щодо наслідків ворожої атаки на Київ 17 червня.

Так, станом на 20:00 у Солом’янському районі Києва завершили рятувально-пошукову операцію після російського ракетного удару 17 червня.

Роботи тривали понад 39 годин. Під завалами багатоповерхівки загинули 23 людини.

Російський удар по Києву в ніч проти 17 червня — один з наймасованіших обстрілів столиці за три роки. Протягом дев’яти годин ворог атакував місто БпЛА та ракетами.

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