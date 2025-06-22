У сукні-міді та короткому жакеті: принцеса Анна приїхала з візитом до Единбурга

Принцеса Анна / © Getty Images

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Її Високість принцеса Анна приїхала днями до Едінбургу. Для появи на публіці принцеса обрала білу сукню-міді з тонкої тканини з дрібним синім принтом, поєднуючи її з коротким синім жакетом, двома нитками перлів на шиї, золотою брошкою, пришпиленою до жакету та перлинними сережками у вухах.

Анна зібрала волосся у свою фірмову зачіску «вулик», яку носить практично завжди і не змінює її роками, підкреслила губи помадою і одягла свої улюблені сонцезахисні окуляри від Adidas, які принцеса носить уже понад двадцять років.

Принцеса Анна / © Getty Images

А днями Її Високість також побувала на перегонах в Аскоті. Разом з Анною була її дочка Зара Тіндалл та син Пітер Філліпс, який взяв із собою свою кохану.

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Принцеса Анна на перегонах в Аскоті / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали про вбрання принцеси Анни, яке вона любить носити роками.