ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
186
Час на прочитання
1 хв

У сукні-міді та короткому жакеті: принцеса Анна приїхала з візитом до Единбурга

Королівська принцеса Анна відвідала Королівське Гайленд Шоу у Королівському Гайленд Центрі в Інглістоні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Анна

Принцеса Анна / © Getty Images

Її Високість принцеса Анна приїхала днями до Едінбургу. Для появи на публіці принцеса обрала білу сукню-міді з тонкої тканини з дрібним синім принтом, поєднуючи її з коротким синім жакетом, двома нитками перлів на шиї, золотою брошкою, пришпиленою до жакету та перлинними сережками у вухах.

Анна зібрала волосся у свою фірмову зачіску «вулик», яку носить практично завжди і не змінює її роками, підкреслила губи помадою і одягла свої улюблені сонцезахисні окуляри від Adidas, які принцеса носить уже понад двадцять років.

Принцеса Анна / © Getty Images

Принцеса Анна / © Getty Images

А днями Її Високість також побувала на перегонах в Аскоті. Разом з Анною була її дочка Зара Тіндалл та син Пітер Філліпс, який взяв із собою свою кохану.

Принцеса Анна на перегонах в Аскоті / © Getty Images

Принцеса Анна на перегонах в Аскоті / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали про вбрання принцеси Анни, яке вона любить носити роками.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie