- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 201
- Час на прочитання
- 1 хв
Дістала вінтажну сукню з шафи: герцогиня Сара відвідала кінні перегони у вбранні, якому майже 40 років
Герцогиня дбайливо зберігає своє старе вбрання й іноді повторно носить.
Колишня дружина принца Ендрю — 65-річна Сара, герцогиня Йоркська — цього року активна гостя Royal Ascot. Вона відвідувала кінні перегони кілька днів поспіль, де демонструвала різні вбрання.
Однак особливо привернула увагу біла сукня в чорний горошок Сари, адже це сукня від бренду Alistair Blair, яку вона має ще від 1986 року. Тобто цій сукні вже 39 років і вона не лише має чудовий вигляд, а й чудово сидить на жінці.
Сукня має досить класичний дизайн, виготовлена з легкої тканини, має рукави три чверті, чорні манжети, лацкани та накладні кишені. Доповнила її Сара чорним поясом з пряжкою і крислатим солом’яним чорним капелюхом від Jess Collett Milliner.
Також герцогиня тримала в руці сумку чорного кольору від Ethan K, взула туфлі від Chanel і завершила цей ошатний денний лук прикрасами, серед яких був зелений браслет від Van Cleef & Arpels. Такий самий браслет, але блакитного кольору, носить королева Камілла — це її улюблена прикраса, яку вона ніколи не знімає.
Кінні перегони того дня також відвідала дочка Сари — принцеса Євгенія та її чоловік Джек Бруксбенк. Принцеса одягла білу сукню та бежевий топ, які доповнила крислатим капелюшком від Emily-London і сумкою від бренду M2Malletier з креативною золотою ручкою.