Дістала вінтажну сукню з шафи: герцогиня Сара відвідала кінні перегони у вбранні, якому майже 40 років

Сара Фергюсон та Джек Бруксбенк / © Getty Images

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Колишня дружина принца Ендрю — 65-річна Сара, герцогиня Йоркська — цього року активна гостя Royal Ascot. Вона відвідувала кінні перегони кілька днів поспіль, де демонструвала різні вбрання.

Однак особливо привернула увагу біла сукня в чорний горошок Сари, адже це сукня від бренду Alistair Blair, яку вона має ще від 1986 року. Тобто цій сукні вже 39 років і вона не лише має чудовий вигляд, а й чудово сидить на жінці.

Сара Фергюсон і Джек Бруксбенк / © Getty Images

Сукня має досить класичний дизайн, виготовлена з легкої тканини, має рукави три чверті, чорні манжети, лацкани та накладні кишені. Доповнила її Сара чорним поясом з пряжкою і крислатим солом’яним чорним капелюхом від Jess Collett Milliner.

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Також герцогиня тримала в руці сумку чорного кольору від Ethan K, взула туфлі від Chanel і завершила цей ошатний денний лук прикрасами, серед яких був зелений браслет від Van Cleef & Arpels. Такий самий браслет, але блакитного кольору, носить королева Камілла — це її улюблена прикраса, яку вона ніколи не знімає.

Сара Фергюсон та принцеса Євгенія / © Getty Images

Кінні перегони того дня також відвідала дочка Сари — принцеса Євгенія та її чоловік Джек Бруксбенк. Принцеса одягла білу сукню та бежевий топ, які доповнила крислатим капелюшком від Emily-London і сумкою від бренду M2Malletier з креативною золотою ручкою.

Сара Йоркська / © Associated Press Сара Йоркська / © Associated Press Сара Йоркська / © Associated Press Сара Йоркська / © Associated Press Сара Йоркська / © Associated Press Сара Йоркська / © Associated Press Сара Йоркська і її старша донька принцеса Беатріс / © Associated Press Сара Йоркська і її старша донька принцеса Беатріс / © Associated Press Сара Йоркська / © Associated Press Сара Йоркська / © Associated Press Сара Йоркська з дочками, 1996 год / © Associated Press Сара Йоркська і принц Ендрю / © Associated Press Сара Йоркська і принц Ендрю / © Associated Press Сара Йоркська, принц Ендрю і їхні доньки — принцеси Беатріс і Євгенія / © Сара Фергюсон/Instagram Сара Йоркська / © Getty Images Сара Йоркська / © Associated Press Сара Йоркська / © Getty Images Сара Йоркська / © Getty Images Сара Йоркська / © Getty Images Сара Йоркська / © Getty Images