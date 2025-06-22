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- Війна
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У низці областей повітряна тривога: є загроза балістики
Через загрозу балістики слід перебувати в укриттях.
Вдень 22 червня низку областей України охопила повітряна тривога. Є загроза балістики.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
“Загроза застосування балістичного озброєння в областях де оголошена повітряна тривога!”, — йдеться у повідомленні.
Станом на 11:29 почервоніли такі області:
Київська
Черкаська
Чернігівська
Сумська
Кіровоградська
Дніпропетровська
Донецька
Запорізька
Харківська
Одеська
Стало відомо, що у Херсоні пролунали вибухи.
Нагадаємо, у Києві 21 червня пролунала повітряна тривога. Через загрозу балістики. У ПСУ також повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.
Повітряну тривогу також було оголошено в таких регіонах: Чернігівська, Сумська, Полтавська, Черкаська, Кіровоградська, Запорізька, Донецька, Луганська області, а також в Автономній Республіці Крим.