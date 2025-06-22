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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
446
Час на прочитання
1 хв

У низці областей повітряна тривога: є загроза балістики

Через загрозу балістики слід перебувати в укриттях.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН

Вдень 22 червня низку областей України охопила повітряна тривога. Є загроза балістики.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

“Загроза застосування балістичного озброєння в областях де оголошена повітряна тривога!”, — йдеться у повідомленні.

Станом на 11:29 почервоніли такі області:

  • Київська

  • Черкаська

  • Чернігівська

  • Сумська

  • Кіровоградська

  • Дніпропетровська

  • Донецька

  • Запорізька

  • Харківська

  • Одеська

Стало відомо, що у Херсоні пролунали вибухи.

Нагадаємо, у Києві 21 червня пролунала повітряна тривога. Через загрозу балістики. У ПСУ також повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

Повітряну тривогу також було оголошено в таких регіонах: Чернігівська, Сумська, Полтавська, Черкаська, Кіровоградська, Запорізька, Донецька, Луганська області, а також в Автономній Республіці Крим.

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