У низці областей повітряна тривога: є загроза балістики

Повітряна тривога / © ТСН

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Вдень 22 червня низку областей України охопила повітряна тривога. Є загроза балістики.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

“Загроза застосування балістичного озброєння в областях де оголошена повітряна тривога!”, — йдеться у повідомленні.

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Станом на 11:29 почервоніли такі області:

Київська

Черкаська

Чернігівська

Сумська

Кіровоградська

Дніпропетровська

Донецька

Запорізька

Харківська

Одеська

Стало відомо, що у Херсоні пролунали вибухи.

Нагадаємо, у Києві 21 червня пролунала повітряна тривога. Через загрозу балістики. У ПСУ також повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

Повітряну тривогу також було оголошено в таких регіонах: Чернігівська, Сумська, Полтавська, Черкаська, Кіровоградська, Запорізька, Донецька, Луганська області, а також в Автономній Республіці Крим.

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