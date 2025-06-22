Чи перекриє Іран Ормузьку протоку: від чого залежить рішення, яке призведе до здорожчання нафти - експерт

Іран узгоджуватиме перекриття Ормузької протоки з Росією

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Рішення про перекриття Ормузької протоки, яка є найважливішим у світі маршрутом для транспортування нафти, залежатиме від візиту міністра закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі до Москви.

Таке припущення зробив директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос в ефірі телеканалу «Еспресо».

За його словами, Іран, очевидно, на деякий час залишить це питання «підвішеним».

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«Очевидно, багато що буде залежати від результатів зустрічі, яку зараз здійснює міністр закордонних справ Ірану [під час візиту до Москви], який сьогодні розпочався. Чекаємо якихось новин звідти», — сказав експерт.

Ігор Семиволос також вважає, що вплив на ухвалення такого рішення буде мати Китай.

«У понеділок, очевидно, це питання буде винесене в Раду безпеки ООН. Воно пройде певний цикл обговорень і вже після цього будуть ухвалені якісь рішення», — припустив він.

Як відомо, через Ормузьку протоку, яка розташована між Іраном та ОАЕ, проходить до 30% світових постачань скрапленого природного газу та до 20% глобального експорту нафти та нафтопродуктів.

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Кореспондент Sky News з питань економіки Гурпріт Нарван раніше прогнозував, що блокування цього маршруту може призвести до зростання ціни на нафту до понад 74 фунтів стерлінгів за барель (майже 100 доларів США).

Нагадаємо, за інформацією видання Al Arabia парламент Ірану погодив рішення про закриття Ормузької протоки, але остаточне рішення повинна ухвалити вища рада національної безпеки.