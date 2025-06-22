Кримський колаборант Олег Зубков став жертвою левів у парку "Тайган"

Власник парку левів "Тайган" Олег Зубков / © із соцмереж

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У парку левів «Тайган», що у Білогірському районі Криму, постраждав його власник, колаборант Олег Зубков. Під час годування на нього напали тварини.

Про це повідомляє Telegram-канал «Крымский ветер» з посиланням на радника кримського гауляйтера Аксьонова Олега Кючкова.

«У парку левів „Тайган“ стався інцидент. Постраждав директор Олег Зубков. Наразі йому надається вся можлива медична допомога», — повідомив він.

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З посиланням на власні джерела автори каналу повідомили, що леви прокусили Зубкову шию і сильно пошкодили голову. У нього також пошкоджена трахея.

«Крымский ветер» опублікував відео з місця події.

Потерпілий перебуває в реанімації, оперувати його будуть у Білогорську. Шанси вижити у колаборанта мінімальні.

Леви, які напали на Олега зубкова були причетні до загибелі минулої осені однієї з співробітниць парку Леокадії Перевалової. Тоді підприємець відмовився присипляти тварин.

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Що відомо про Олега Зубкова

2014 роуц Зубков підтримував анексію Криму, але коли в нього почали віджимати бізнес, став критикувати російську владу.

2019 року російський голова Криму Сергій Аксьонов називав власника парку левів «Тайган» та ялтинського зоопарку «Казка» Олега Зубкова «чисто проукраїнським персонажем».

Пізніше риторика Зубкова кардинально змінилася. 2024 року в ефірі російського телеканалу «Крим 24» він розповів, що «2014 року був готовий захищати Крим від „української хунти“ разом із левами».

Після початку повномасштабної війни Зубков брав активну участь у крадіжці та вивезенні тварин із зоопарків з окупованих територій Херсонської та Запорізької областей.

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Нагадаємо, нещодавно у Бердянську було ліквідовано зрадника та воєнного злочинця Михайла Грицая, який пішов на співпрацю з російськими окупантами.