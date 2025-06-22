“Гра ще не закінчена”: в Ірані відреагували на удари США

Прапор Ірану. / © Associated Press

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Головний радник верховного лідера Ірану Алі Шамхані заявив, що попри масштабні удари США та Ізраїлю по ядерній інфраструктурі країни, Тегеран не вважає інцидент завершенням протистояння.

Про це пише CNN.

“Навіть якщо припустити повне знищення (ядерних) об’єктів, гра ще не закінчена”, — наголосив Шамхані в коментарі іранському агентству Fars.

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За його словами, Іран зберігає “збагачені матеріали, місцеві знання та політичну волю”, тож “сюрпризи продовжуватимуться”.

Алі Шамхані тривалий час був радником аятоли Алі Хаменеї та виступав представником Ірану на перемовинах із США. Його заява пролунала на тлі ескалації навколо ядерної програми Ірану та спроб Заходу унеможливити подальше збагачення урану в країні.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що метою авіаударів по ядерній інфраструктурі Ірану було не втягування у конфлікт, а ліквідація загрози, пов’язаної з ядерною програмою Тегерана.