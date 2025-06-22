Удари по ядерних об’єктах Ірану: як відреагував світ на дії Трампа

США атакували три ядерні обʼєкти в Ірані / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що три стратегічні цілі Ірану повністю знищені. Також пригрозив ще потужнішими ударами, якщо Іран продовжить чинити опір. У відповідь на це Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підтвердила, що Іран випустив ракети у бік Ізраїлю.

Як на ці події відреагували світові лідери та що відомо — усі деталі зібрав ТСН.ua

Що відомо про атаку по Ірану

Напередодні стало відомо, військові США завдали ударів по трьох ядерних об’єктах Ірану — Фордо, Натанз та Ісфахан. Глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що американські військові успішно атакували об’єкти Фордоу, Натанз та Ісфахан. Зауважив, що на головний об’єкт, Фордоу, було скинуто повну кількість бомб. Усі літаки безпечно повертаються додому.

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«Нещодавно американські військові завдали масованих високоточних ударів по трьох ключових ядерних об’єктах іранського режиму — Фордо, Натанзі та Ісфахані. Всі чули ці назви протягом багатьох років, коли вони будували це жахливо руйнівне підприємство», — заявив Трамп.

Дональд Трамп / © Associated Press

Дональд Трамп заявив, що ці удари мали на меті повністю знищити іранську програму зі збагачення урану і таким чином покласти край ядерній загрозі від «держави-спонсора тероризму номер один у світі».

«Усі знали про ці об’єкти роками, як про частину страшенно руйнівного проєкту. Сьогодні я можу заявити всьому світу: ці удари стали видовищним військовим успіхом. Ядерні об’єкти Ірану були повністю знищені», — підкреслив президент.

Він також додав, що тепер Іран «змушений шукати миру».

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Як відреагував Іран

У відповідь Іран атакував Ізраїль ракетами. Як повідомляє CNN, Іранська балістична ракета залишила величезну діру в три- чи чотириповерховому житловому будинку на півночі Тель-Авіва. Ракета розірвала верхній поверх будівлі. Вона також розірвала бетонні стіни будівлі та вибила всі її вікна.

Агентство з атомної енергії Ірану рішуче засудило удари США по його ядерних об’єктах, назвавши їх порушенням міжнародного права та пообіцявши продовжувати свою ядерну програму. Про це повідомляє з Тегерана Фред Плейтген з CNN.

Наслідки атаки / © Associated Press

Тим часом постійний представник Ірану при ООН Амір Саїд Іравані назвав удари США по ядерних обʼєктах «навмисною агресією» проти країни та закликав Раду Безпеки ООН негайно скликати екстрене засідання через «дикі й злочинні дії» Вашингтона.

«Ісламська Республіка Іран найрішучішим чином засуджує ці неспровоковані й навмисні акти агресії. Безсумнівно, військова агресія США проти суверенітету і територіальної цілісності є явним і грубим порушенням міжнародного права й імперативних міжнародних норм, закріплених у Статуті ООН», — заявив представник Ірану у листі, опублікованому після атаки.

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Як відреагував Ізраїль

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що рішення президента США Дональда Трампа завдати удару по ядерних об’єктах Ірану буде згадано в історії.

«Вітаю, президенте Трамп, ваше сміливе рішення завдати удару по ядерних об’єктах Ірану з використанням страхітливої і праведної могутності Сполучених Штатів змінить історію», — сказав прем’єр-міністр Ізраїлю.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу та президент США Дональд Трамп / © Associated Press

За словами Нетаньягу, удар США по ядерних об’єктах Ірану «перевершив всі очікування».

«Вона (атака США — ред.) зробила те, на що не здатна жодна інша країна на Землі. Історія запам’ятає, що президент Трамп діяв, щоб не дозволити найнебезпечнішій терористичній державі світу отримати найнебезпечнішу зброю», — сказав ізраїльський лідер.

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Як відреагували в ООН

Рафаель Маріано Гроссі, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії, органу ООН з нагляду за ядерною енергетикою, заявив, що стежить за ядерною енергетикою. Також оголосив про скликання екстреної зустрічі.

«У світлі невідкладної ситуації в Ірані я скликаю екстрене засідання Ради керуючих (МАГАТЕ) на завтра», — написав Гроссі у своєму дописі на X.

Реакція Великої Британії

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер закликав Іран повернутися за стіл переговорів. Це звернення пролунало після того, як Сполучені Штати завдали ударів по іранських ядерних об’єктах. Про це повідомили у CNN.

Стармер наголосив у своєму дописі на X, що «Ірану ніколи не можна дозволити розробити ядерну зброю, і США вжили заходів для зменшення цієї загрози». Він назвав ядерну програму Ірану «серйозною загрозою міжнародній безпеці».

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Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер / © Associated Press

«Ми закликаємо Іран повернутися за стіл переговорів і досягти дипломатичного вирішення для покладання кінця цій кризі», — заявив прем’єр-міністр.

Водночас Міністерство закордонних справ Ірану раніше назвало дії США «небезпечною війною проти Ірану» та «порушенням міжнародного права», посилаючись на удари по їхніх ядерних об’єктах.

Реакція Іраку

Ірак попередив, що американські удари по ядерних об’єктах Ірану ставлять під загрозу стабільність на Близькому Сході.

Як заявив речник уряду Іраку Басім Алаваді, «ця військова ескалація становить серйозну загрозу миру та безпеці на Близькому Сході та створює серйозні ризики для регіональної стабільності».

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Алаваді застеріг, що продовження атак призведе до «небезпечної ескалації з наслідками, які виходять за межі будь-якої окремої держави, загрожуючи безпеці всього регіону та світу».

Ірак закликав до негайної деескалації конфлікту. Уряд також наголосив, що міжнародній спільноті слід пам’ятати «війни залишають після себе лише руйнування».

Реакція Туреччини

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у Стамбулі зустрівся з главою МЗС Ірану Сеєдом Аббасом Арагчі та обговорив обговорили загострення Тегерану з Ізраїлем. Іранський дипломат прибув до Туреччини для участі в засіданні Ради міністрів закордонних справ Організації ісламського співробітництва.

Президент Ердоган наголосив, що Близький Схід не витримає ще одного збройного конфлікту. Він підкреслив: вирішити ядерне протистояння можна лише шляхом переговорів.

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Крім того, Ердоган заявив, що Туреччина готова допомогти країнам домовитися і зробити свій внесок у заспокоєння ситуації.

Який стан радіації наразі

МАГАТЕ (Міжнародне агентство з атомної енергії) повідомило: після нещодавніх атак на три ядерні об’єкти Ірану, включно з підземним комплексом у Фордоу, рівень радіації за межами цих об’єктів не підвищився.

«МАГАТЕ може підтвердити, що на цей момент не надходило повідомлень про підвищення рівня радіації за межами об’єктів», — йдеться у заяві агентства.

Буквально наразі стало відомо, що Ємен офіційно заявив про вступ у війну на Близькому Сході.

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Раніше повідомлялося, що пропозиції європейських країн на переговорах у Женеві щодо ядерної програми Ірану були «нереалістичними» і могли завадити домовленості.

Також стало відомо, що президент США Дональд Трамп намагався таємно влаштувати зустріч високопоставлених американських та іранських чиновників у Стамбулі.