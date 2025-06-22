Половина України може залишитися без врожаю: у чому причина

Експерт дав невтішний прогноз щодо вражаю в Україні / © Pixabay

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До 2050 року половина території України може потрапити в зону посухи — це створить серйозну загрозу для сільського господарства та продовольчої безпеки не лише країни, а й усього світу.

Про це повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Михайло Соколов, пише EastFruit.

Зміна клімату та зниження водного балансу ставлять під загрозу значну частину вітчизняного агросектору. Навіть із застосуванням сучасних технологій, таких як No-till і Strip-till, проблему неможливо буде повністю вирішити. За словами Соколова, наявні водні ресурси дозволяють ефективно зрошувати лише 4 млн гектарів, у той час як ще 11 млн га можуть стати непридатними для використання.

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«Що робити з іншими землями? 11 млн га просто неможливо буде використовувати. Якщо ми почнемо скорочувати виробництво, це буде не лише наша проблема як бізнесу та країни, а й світова проблема. І, можливо, вона буде гіршою, ніж кліматичні проблеми», — заявив Соколов.

Особливу увагу, на його думку, слід зосередити на підтримці середніх агровиробників — тих, хто обробляє від 1 до 10 тис. га. Саме ця категорія потребує доступу до адаптивних рішень та ресурсів для підвищення стійкості до змін клімату.

«Якщо ми хочемо мати практичний вплив на сільське господарство, ми повинні щось пропонувати аграрію, що йому покращить життя і збільшить його врожаї», — підкреслив експерт.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні відбувається зміна клімату, через що вже стало помітно тепліше. Заморозки у квітні 2025 року завдали серйозного удару по врожаю черешні та вишні у країнах Східної Європи та Туреччині.

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