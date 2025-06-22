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"Игра еще не закончена": в Иране отреагировали на удары США
Главный советник аятоллы Хаменеи Али Шамхани заявил, что даже после ударов США и Израиля по ядерным объектам Ирана "игра еще не закончена".
Главный советник верховного лидера Ирана Али Шамхани заявил, что, несмотря на масштабные удары США и Израиля по ядерной инфраструктуре страны, Тегеран не считает инцидент завершением противостояния.
Об этом пишет CNN.
"Даже если допустить полное уничтожение (ядерных) объектов, игра еще не закончена", - подчеркнул Шамхани в комментарии иранскому агентству Fars.
По его словам, Иран сохраняет "обогащенные материалы, местные знания и политическую волю", поэтому "сюрпризы будут продолжаться".
Али Шамхани долгое время являлся советником аятоллы Али Хаменеи и выступал представителем Ирана на переговорах с США. Его заявление прозвучало на фоне эскалации вокруг ядерной программы Ирана и попыток Запада сделать невозможным дальнейшее обогащение урана в стране.
Ранее вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что целью авиаударов по ядерной инфраструктуре Ирана было не втягивание в конфликт, а ликвидация угрозы, связанной с ядерной программой Тегерана.