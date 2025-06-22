Война дронов: как воюют операторы беспилотных систем - репортаж с фронта

Украинские дроны. Иллюстративное изображение / © ТСН.ua

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Для противодействия дронам российские оккупанты уже давно создают туннели из сеток над дорогами к передовой. Украинцы начали это делать с опозданием. Теперь их приходится возводить под огнем. Но другого выхода нет — иначе враг может обрезать всю логистику, и наши воины «на нуле» останутся без боеприпасов и эвакуации.

О том, как противодействуют вражеским дронам и как воюют операторы беспилотных систем, говорится в репортаже ТСН.Тиждень военного корреспондента Андрея Цаплиенко, который вернулся с передовой.

Вместе с разведчиком 54-й бригады с позывным «Турист» журналист побывал в районе Северска. Именно здесь держит оборону его бригада — та самая пехота, в интересах которой работают силы беспилотных систем.

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Разведчик утверждает, что наши дроны спасают ситуацию. Но, с другой стороны, именно вражеские беспилотники являются самой большой угрозой на передовой.

Угроза от вражеских дронов

Оккупанты почти рядом с Северском — бьют по дороге из захваченного Лисичанского НПЗ.

«Летит практически все, начиная от „арты“ и заканчивая FPV, используют все, не жалеют ничего», — рассказывает «Турист».

Вдоль дороги в засадах подстерегают FPV-дроны противника на оптоволокне. Незаметные для РЭБ, они прячутся в траве, ждут машину и атакуют.

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Оператор БПЛА 54-й бригады с позывным «Будда» рассказал, как обезвредили один из таких дронов: подошли с тыла и обрезали ему оптоволокно, тем самым прервав канал управления и видео.

Несмотря на тяжелую ситуацию, под Северском есть чем ответить на навязанную противником войну дронов.

Непроходимую для врага зону по ту сторону Северска начал создавать 20-й полк беспилотных систем, который вырос из батальона «К-2» 54-й бригады. Поэтому, став отдельным подразделением, сохранил свое мотивирующее название, «К-2».

«У нас есть средства, которые поражают на 15, 20, 25 км в глубину. Пехота увидела пехоту за триста метров, и надо сделать, чтобы они не дошли. Но если у них уже идет штурм, мы должны сделать, чтобы он закончился очень быстро», — объясняет командир 20-го полка СБС «К-2» Кирилл Верес.

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Как работают наземные работы

Командир считает, в условиях ограниченной логистики вскоре наступит время для революции наземных дронов. Но здесь не ждут будущего. Здесь его приближают. В полку создали подразделение наземных роботизированных комплексов. Его операторы чудом эвакуировали «с нуля» четырех раненых.

«Четырех за четыре дня. К сожалению, пятого не удалось вывезти. А так бы было пять за пять дней», — рассказывает Кирилл Верес.

Циничная математика войны — в случае гибели этих спасенных бойцов государство должно было бы выплатить их семьям сумму, в которую обходится месячное финансирование всего полка беспилотных систем.

Работами, которые спасают раненых, руководят из отдельного пункта управления. Во время подготовки к очередной важной миссии оператор НРК 20-го полка беспилотных систем «Бинтик» рассказал, что бывало по два выезда за ночь, а максимально наземный дрон может проехать 30+ километров.

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На этот раз на удаленной позиции операторам воздушных дронов надо немедленно заменить беспилотник «Вампир» и доставить боекомплект к нему.

От того, доедет он или не доедет, зависит удержат или не удержат позицию наши ребята».

Шестиколесный робот должен пройти там, где враг в режиме 24 на 7 атакует украинский транспорт. Есть риск потерять этот беспилотный тягач, но это шанс сохранить бесценных людей.

К стартовой позиции дрон едет на лафете. Для расчета старт — самый рискованный момент. Оператор с позывным «Бинтик» взял на себя управление — и колесный робот отправляется в неизвестность.

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Как воюют «Вампиры»

Журналист также побывал на позиции, с которой бойцы «К-2» поднимают в воздух беспилотники «Вампир».

Несмотря на то, что противнику хорошо знаком этот дрон, он остается очень эффективным и грозным оружием. И не только из-за его технических характеристик, а благодаря количеству бортов и хорошо обученных экипажей.

«С бомберами работаю давно, я не могу сказать, что среди беспилотных систем это наиболее прорывное или технологическое средство, но я на них проработала несколько лет, я их нежно люблю и развиваю, как своеобразную кафедру», рассказывает бывшая «айтишница», а ныне офицер с позывным «Сарацин».

По ее словам, беспилотные системы для армии абсолютно новое дело.

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«Это постоянная игра с противником. Мы находим что-то новое. Они пытаются противодействовать. Мы пытаемся это обойти», — говорит она.

Операторам «Вампиров» необходимо обойти плотную систему ПВО и РЭБ, чтобы знать батарею пушек, которая «кошмарит» Северск. А механизм ликвидации угрозы уже отработан. Для этого используют 4-килограммовый осколочный фугас и «зажигалку».

«Осоколком желательно поразить пушку, а зажигательным снарядом сжигаем остальное, что остается», — объясняет один из бойцов.

Уехать с позиции надо, как тут говорят, «по-темному». Командир роты уже попадала тут под удар FPV, который ударил буквально в трех метрах. К счастью, заряд был кумулятивным.

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Взаимодействие роботов

Для того, чтобы минимизировать опыт таких встреч, команда наземных дронов усиливает операторов воздушных беспилотников. А это значит, что на поле боя есть взаимодействие роботизированных комплексов.

Колесный робот по дороге к «вампиристам» едва не попал под удар вражеской FPV-шки. Спрятался в кусты. Переждал.

Бойцы на позиции его быстро разгрузили. Боеприпасов на ночь хватит. Вездеход возвращается на базу. Возвращение длится несколько часов. Робот медленно прорывается через микроволны РЭБ. И когда доезжает, то утреннее солнце уже светит «на полную».

Миссия была долгой, но однозначно успешной. Ребята на позиции получили дрон «Вампир» и боекомплект. А наземный робот вернулся целым и невредимым. Чем в очередной раз доказал, что в войне наступил новый этап.

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▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН 08:00 новини 11 червня. УДАР ПО ТАМБОВУ! Київ після НАЛЬОТУ ШАХЕДІВ!

Напомним, в Украине разработали современный комплекс радиоэлектронной борьбы Algiz AM, который успешно подавляет дроны типа Mavic. Система уже применяется на фронте.