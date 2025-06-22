Свитолина с победы начала травяной сезон перед Wimbledon-2025

Элина Свитолина / © Associated Press

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Украинская теннисистка Элина Свитолина (№14 WTA) вышла во второй круг турнира WTA 500 в немецком Бад-Гомбурге.

В первом раунде соревнований 30-летняя урожденная Одессы обыграла бельгийку Элизу Мертенс (№20 WTA) – 7:5, 6:4.

Поединок длился 1 час 28 минут. Свитолина выполнила 3 подачи навылет и допустила 3 двойные ошибки.

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В 1/8 финала соперницей Элины станет победительница матча между китаянкой Ван Синьюй (№49 WTA) и бразильянкой Беатрис Хаддад Майей (№21 WTA).

Матч против Мертенс был для Свитолиной первым на траве в 2025 году. Перед этим она планировала сыграть на травяном турнире WTA 500 в Берлине, однако снялась с соревнований.

Вскоре Элина выступит в основной сетке Wimbledon-2025, матчи которого продлятся с 30 июня по 13 июля.