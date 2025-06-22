"Ювентус" одержал вторую разгромную победу на Клубном чемпионате мира-2025 (видео)

"Ювентус" / © Associated Press

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Итальянский "Ювентус" разгромил марокканский "Видад" в матче второго тура группового этапа Клубного чемпионата мира-2025 по футболу. Поединок на стадионе "Линкольн Файненшал Филд" в Филадельфии завершился со счетом 4:1 .

Уже на 6-й минуте встречи автоголом отличился защитник марокканского коллектива Абдельмунаим Бутуиль.

На 16-й минуте преимущество туринцев укрепил Кенан Йылдыз. На 25-й минуте "Видад" сократил отставание усилиями Тембинкоси Лорча.

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Но во втором тайме "Старая синьора" довела дело до разгрома. На 69-й минуте дубль оформил Йылдыз, а точку в матче на 90+4-й минуте поставил Душан Влахович, реализовав пенальти.

Обзор матча "Ювентус" – "Видад"

Для "Ювентуса" это уже вторая разгромная победа на Клубном чемпионате мира-2025. В первом туре "бьянконери" разбили эмиратский "Аль-Айн" (5:0), а "Видад" проиграл английскому "Манчестер Сити" (0:2).

Матч 2-го тура этого квартета между "Манчестер Сити" и "Аль-Айном" состоится 23 июня, начало – в 04:00 по киевскому времени.

В заключительном туре 26 июня "Ювентус" сыграет с "Манчестер Сити", а "Видад" посоревнуется с "Аль-Айном". В плей-офф из группы выйдут две лучшие команды.

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Ранее сообщалось, кто уже вышел в плей-офф Клубного чемпионата мира-2025.