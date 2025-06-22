Российские беспилотники с ИИ "ужасны": эксперт Bild объяснил их опасность

Российский дрон

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Усовершенствованные российские «Шахеды» со встроенной камерой и искусственным интеллектом с машинным зрением несут большую угрозу, поскольку не делают разницы между военной и гражданской целью.

Об этом заявил аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке в комментарии «24 каналу».

По его словам, Германия предоставляет Украине беспилотники с искусственным интеллектом — HF1 — от компании Helsing, но их контролирует оператор, который выбирает военную цель для ликвидации.

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Российские беспилотники с ИИ, как отметил Репке, «ужасны», поскольку практически неуправляемы операторами. Сами же они не могут отличить внедорожник с солдатами от внедорожника с семьей.

«Они [российские операторы дронов] просто дают информацию „Шахеду“ или другому беспилотнику лететь 200 километров и бить по всему, что встретится на его пути. Мы это видели в Сумах, когда дроны били по автобусам. Так они тестируют беспилотники, и это, действительно, опасно», — сказал он.

Юлиан Реке отметил, что российские дроны летят далеко за линию боестолкновения, поэтому с большей вероятностью могут поразить именно гражданский автомобиль.

Напомним, 21 июня российская террористическая армия применила для удара по Харькову новый беспилотник «Молния».

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