На Львівщині хотіли підірвати ТЦК: СБУ впіймала російського агента в останній момент

Зрадник України

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СБУ затримала чергового агента ФСБ РФ. Зрадник намагався підірвати працівників ТЦК на Львівщині.

Про це повідомляє СБУ.

Як діяв фігурант

За даними розслідування, фігурант мав закласти два саморобні вибухові пристрої (СВП): один для підриву мобільного посту ТЦК, інший — під службове авто військовослужбовця поблизу його помешкання. Окрім цього окупанти наказали встановити біля «цілей» приховані відеокамери з віддаленим доступом, які мали фіксувати наслідки підривів.

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Для активації СВП російські спецслужбісти планували здійснити виклик на мобільні телефони, якими було споряджено вибухівки.

“Проте співробітники СБУ завчасно викрили ворожі наміри і затримали агента РФ, коли він завершував підготовчі заходи та доукомплектовував вибухівку для запланованого підриву”, — зазначили в СБУ.

Затриманим виявився 32-річний уродженець Кривого Рогу, якого росіяни завербували під час пошуку «швидких грошей» у телеграм-каналах.

За вказівкою спецслужб РФ він прибув до Львова, а згодом відправився в зарезервований готельний номер поблизу м. Стрий.

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“Отримавши від куратора геолокацію схрону агент забрав два рюкзаки з СВП після чого повернувся в орендоване житло та планував маршрути розвідок для подальшого закладання вибухівок”, — йдеться у повідомленні.

У разі реалізації запланованих вибухів підривнику обіцяли заплатити 5 тис. доларів.

Втім СБУ зірвала ворожі плани та затримала фігуранта.

Під час обшуку в готельному номері затриманого оперативники вилучили два СВП та мобільні телефони з доказами співпраці з ворожою спецслужбою.

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Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, або вибуховими речовинами).

У ході спецоперації «по гарячих слідах» контррозвідка СБУ встановила 30-річного місцевого жителя, який виготовляв СВП та доставив їх у тайник. Стосовно нього тривають слідчі дії.

Раніше черговий зрадник отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Агент ГРУ РФ шпигував у Запоріжжі.

За даними розслідування, він коригував повітряні атаки РФ по прифронтовому місту та «зливав» окупантам маршрути руху Сил оборони в напрямку передової. Агентурні завдання ворога виконував 22-річний колишній строковик, який раніше проходив службу в одному з військових гарнізонів України.

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