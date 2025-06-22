"Потрібна повна відповідальність": Зеленський про удар РФ по полігону

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський прокоментував сьогоднішній ракетний удар РФ по полігону на півдні України, внаслідок якого загинули троє людей.

Про це глава держави сказав у своєму вечірньому відеозверненні за 22 червня.

Він заявив, що очікує на повний звіт щодо наслідків та щодо всіх обставин російського ракетного удару по полігону на півдні України.

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«Сьогодні був цей удар, не перший такий удар, на жаль є втрати, є поранені. Потрібна повна відповідальність», — наголосив президент.

Нагадаємо, що сьогодні, 22 червня, Росія завдала ракетного удару по тренувальному полігону ЗСУ. Наразі відомо про трьох загиблих. Станом на 19:27 кількість поранених становила 14 осіб.

За словами речника Сухопутних військ, деякі військовослужбовці знехтували заходами безпеки, тому отримали поранення. Також він уточнив, що удар стався на Херсонщині.