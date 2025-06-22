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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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2189
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1 хв

"Потрібна повна відповідальність": Зеленський про удар РФ по полігону

Зеленський заявив, що очікує на звіт щодо всіх обставин російського ракетного удару по полігону.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський прокоментував сьогоднішній ракетний удар РФ по полігону на півдні України, внаслідок якого загинули троє людей.

Про це глава держави сказав у своєму вечірньому відеозверненні за 22 червня.

Він заявив, що очікує на повний звіт щодо наслідків та щодо всіх обставин російського ракетного удару по полігону на півдні України.

«Сьогодні був цей удар, не перший такий удар, на жаль є втрати, є поранені. Потрібна повна відповідальність», — наголосив президент.

Нагадаємо, що сьогодні, 22 червня, Росія завдала ракетного удару по тренувальному полігону ЗСУ. Наразі відомо про трьох загиблих. Станом на 19:27 кількість поранених становила 14 осіб.

За словами речника Сухопутних військ, деякі військовослужбовці знехтували заходами безпеки, тому отримали поранення. Також він уточнив, що удар стався на Херсонщині.

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