Парламент Ірану схвалив закриття Ормузької протоки — Al Arabia

Прапор Ірану

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Парламент Ірану схвалив закриття Ормузької протоки. Остаточне рішення має прийняти вища рада національної безпеки.

Про це пише Al Arabia.

Як пишуть у медіа, рішення про закриття протоки, через яку проходить близько 20 відсотків світового попиту на нафту та газ, ще не є остаточним.

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“Але законодавець і командувач Корпусу вартових ісламської революції Есмаїл Косарі заявив у неділю в інтерв'ю Клубу молодих журналістів, що це питання стоїть на порядку денному і буде ухвалене тоді, коли це буде необхідно”, — зазначається у матеріалі.

Раніше ми писали про те, що блокування Ормузької протоки Іраном може спровокувати зростання цін на нафту. Як пояснив підприємець у галузі альтернативної енергетики, економіст Олег Саркіц, через цей канал проходить 20% нафти. Крім цього, Іран є найбільшим постачальником нафти до КНР, а вона є другим споживачем нафти у світі.

Але тепер постала загроза блокування та ударів по танкерах, що викликає побоювання. Саудівська Аравія, ОАЕ, Катар та інші стали частково заблоковані. Вони постачають близько 40% видобутку. Так, вони можуть переправляти через Червоне море, але у такому випадку підвищення все-таки буде.

«Якщо зараз нафта коштує 76 доларів за барель, то ми можемо сягнути позначки 100-120 доларів за барель», — зазначив експерт.

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