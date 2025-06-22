Парламент Ирана одобрил закрытие Ормузского пролива — Al Arabia

Флаг Ирана

Реклама

Парламент Ирана одобрил закрытие Ормузского пролива. Окончательное решение должен принять высший совет национальной безопасности.

Об этом пишет Al Arabia.

Как пишут в медиа, решение о закрытии пролива, по которому проходит около 20 процентов мирового спроса на нефть и газ, еще не является окончательным.

Реклама

«Но законодатель и командующий Корпусом стражей исламской революции Эсмаил Косари заявил в воскресенье в интервью Клубу молодых журналистов, что этот вопрос стоит в повестке дня и будет принят тогда, когда это будет необходимо», — отмечается в материале.

Ранее мы писали о том, что блокирование Ормузского пролива Ираном может спровоцировать рост цен на нефть. Как пояснил предприниматель в области альтернативной энергетики, экономист Олег Саркиц, по этому каналу проходит 20% нефти. Кроме того, Иран является крупнейшим поставщиком нефти в КНР, а она является вторым потребителем нефти в мире.

Но теперь возникла угроза блокировки и ударов по танкерам, что вызывает опасения. Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар и другие частично стали заблокированы. Они снабжают около 40% добычи. Да, они могут переправлять через Красное море, но в таком случае повышение все-таки будет.

«Если сейчас нефть стоит 76 долларов за баррель, то мы можем достичь отметки 100-120 долларов за баррель», — отметил эксперт.

Реклама