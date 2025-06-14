Иран может заблокировать Ормузский пролив: как это повлияет на цену нефти

Нефть в мире может подорожать / © ТСН.ua

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После израильской атаки Иран серьезно рассматривает вопрос закрытия стратегического Ормузского пролива, который является важнейшим в мире маршрутом для транспортировки нефти и сжиженного газа.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на иранский новостной телеканал IRINN.

Такое предложение озвучил иранский политик Эсмаила Косари, член парламентской комиссии по безопасности.

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Корреспондент Sky News по вопросам экономики Гурприт Нарван прогнозирует, что блокирование маршрута может привести к росту цены на нефть до более 74 фунтов стерлингов за баррель (почти 100 долларов США).

Сейчас ее стоимость составляет 55 фунтов стерлингов (73,6 доллара).

Через пролив проходит до 30% мировых поставок сжиженного природного газа и до 20% глобального экспорта нефти и нефтепродуктов.

Напомним, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что 13 июня Израиль начал войну, и пообещал последствия за атаку на ядерные и военные объекты страны.

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