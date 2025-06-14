Іран може заблокувати Ормузьку протоку: як це вплине на ціну нафти

Нафта у світі може здорожчати / © ТСН.ua

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Після ізраїльської атаки Іран серйозно розглядає питання закриття стратегічної Ормузької протоки, яка є найважливішим у світі маршрутом для транспортування нафти та скрапленого газу.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на іранський новинний телеканал IRINN.

Таку пропозицію озвучив іранський політик Есмаїла Косарі, член парламентської комісії з безпеки.

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Кореспондент Sky News з питань економіки Гурпріт Нарван прогнозує, що блокування маршруту може призвести до зростання ціни на нафту до понад 74 фунтів стерлінгів за барель (майже 100 доларів США).

Наразі її вартість становить 55 фунтів стерлінгів (73,6 долара).

Через протоку проходить до 30% світових постачань скрапленого природного газу та до 20% глобального експорту нафти та нафтопродуктів.

Нагадаємо, верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що 13 червня Ізраїль розпочав війну, та пообіцяв наслідки за атаку на ядерні та військові об’єкти країни.

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