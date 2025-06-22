Операцію "Павутина" вивчатимуть у підручниках: військовий про приховану складову

Операція "Павутина"

Реклама

Операція СБУ “Павутина”, під час якої знищили стратегічні літаки РФ, стала не лише військовим ударом, а й потужним емоційно-психологічним кроком, яке матиме особливе місце в історії сучасних війн.

Про це в інтерв’ю “Армія TV” заявив спецпризначенець “Альфи” Сергій Стаховський.

За його словами, цей удар викликав широкий розголос у світі, захоплення партнерів України та продемонстрував вразливість ключових об’єктів Росії.

Реклама

“Ми також знали, що ворог хотів нанести серйозний удар по території України, якщо переговори пішли б не так, як їм хотілося. Ми зіграли дуже грамотно на випередження”, — зазначив Стаховський.

Він підкреслив, що успіх операції забезпечили два фактори — несподіваність і максимальна прихованість. Дрони запускались прямо з території Росії, і місцеві жителі навіть не здогадувались, що ті не російські.

“Місцеві водії знімали, як з фури здіймаються дрони… навіть поліцейські знімали на телефони. Не могли подумати, що ці дрони українські і нищать їхню авіацію”, — зауважив Стаховський.

Він також вважає, що операція мала вагомий економічний ефект — через масові перевірки фур по всій Росії логістика ворога дала збій, утворилися черги, що вплинуло на виробничі потужності.

Реклама

Окремо Стаховський зазначив, що попри швидке розкриття запуску дронів, технічна складова цієї атаки залишається для РФ “невідомою”.

“Ми балансуємо у цій війні саме завдяки людям, які постійно вигадують нові способи завдати шкоди ворогу”, — сказав він, підкресливши роль українських військових і цивільних у створенні нестандартних рішень.

Операція “Павутина” та реакція світу

Нагадаємо, що 1 червня в межах спецоперації “Павутина” Україна здійснила атаку дронами з вантажівок на чотири військові аеродроми, розташовані в глибокому тилу Росії. Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження 41 ворожого літака. За даними західних аналітичних центрів, зокрема НАТО і NBC News, достеменно підтверджено знищення щонайменше 10–13 літаків.

Спеціальний представник президента США Кіт Келлог заявив, що масштабна атака українських безпілотників на аеродроми стратегічної авіації Росії 1 червня нібито підвищує ризик подальшої ескалації конфлікту.

Реклама

Американський сенатор Річард Блументаль порівняв операцію “Павутина” з ліквідацією Усами бен Ладена, наголошуючи, що цей удар спростовує помилкові уявлення про нібито програш України у війні.

Високу оцінку операції надала ізраїльська розвідка Моссад, яку вважають однією з найефективніших у світі. За їхніми словами, ця подія стала “тривоги в еру війни з використанням дронів”.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що Росія застосовувала свої стратегічні літаки для ударів по мирних українських населених пунктах Водночас він утримався від оцінок щодо впливу операції “Павутина” на подальший перебіг війни, підкреслюючи, що це не завжди є корисними.

Водночас в Китаї заявили, що дотримуються “чіткої та послідовної” позиції щодо війни Росії проти України та закликають до її деескалації.

Реклама