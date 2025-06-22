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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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До України суне негода: у яких регіонах очікуються грози

За даними синоптиків, 22 та 23 червня в Україні вируватиме негода.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Гроза

Гроза / © Pixabay

Синоптики попередили про несприятливі погодні явища в Україні. Так, 22 і 23 червня очікуються грози.

Про це пише ДСНС України.

Відповідно до прогнозу Українського гідрометеорологічного центру:

  • 22 червня — грози у Києві, Київській, північних, Черкаській і Полтавській областях.

  • 23 червня — грози у східних, південно-східних і центральних регіонах.

“Будьте обережні: можливі перебої в роботі транспорту та комунальних служб”, — попередили українців.

Раніше стало відомо, якою буде погода сьогодні, 22 червня. Частину України накриють опади, але погода обіцяє бути теплою.

За прогнозами синоптиків, в Україні 22 червня буде мінлива хмарність. Короткочасні дощі з можливими грозами очікуються в північних та більшості центральних областей.

Вітер цього дня буде північно-західний та західний, 7-12 метрів за секунду. На всій території країни, окрім сходу та південного сходу, пориви можуть досягати 15-20 метрів за секунду.

Температура повітря вночі температура повітря сягатиме 9 — 14 градусів тепла, а вдень — 19 — 24 градусів тепла.

На півдні та південному заході України стовпчики термометра можуть піднятися до +27 градусів.

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