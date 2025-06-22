В Украину идет непогода: в каких регионах ожидаются грозы

Гроза / © Pixabay

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Синоптики предупредили о неблагоприятных явлениях в Украине. Да, 22 и 23 июня ожидаются грозы.

Об этом пишет ГСЧС Украины.

Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра:

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22 июня - грозы в Киеве, Киевской, северных, Черкасской и Полтавской областях.

23 июня - грозы в восточных, юго-восточных и центральных регионах.

"Будьте осторожны: возможны перебои в работе транспорта и коммунальных служб", - предупредили украинцев.

Ранее стало известно, какая будет погода сегодня, 22 июня. Часть Украины накроют осадки, но погода обещает быть теплой.

По прогнозам синоптиков, в Украине 22 июня переменная облачность. Кратковременные дожди с возможными грозами ожидаются в северных и большинстве центральных областей.

Ветер в этот день будет северо-западный и западный, 7-12 м/с. По всей территории страны, кроме востока и юго-востока, порывы могут достигать 15-20 метров в секунду.

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Температура воздуха ночью температура воздуха будет достигать 9-14 градусов тепла, а днем - 19-24 градусов тепла.

На юге и юго-западе Украины столбики термометра могут подняться до +27 градусов.