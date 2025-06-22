Атака США на Иран: Коваленко прокомментировал абсурдные заявления РФ

Иран / © Associated Press

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В СНБО прокомментировали заявления РФ о международном праве на фоне удара США по Ирану. Там напомнили, что именно РФ когда-то прибегла к грубому нарушению этой нормы против Украины.

Об этом написал руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

Как заявили циничные и лживые россияне, обстрелы США территории «суверенного Ирана» являются «нарушением международного права».

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«Во-первых, смешно, что это единственное, чем способна Россия помочь Ирану. Во-вторых, Россия все это начала первой в отношении Украины», — отметил Коваленко.

Он добавляет, что Россия, конечно, понимает, что нет никаких гарантий от «Томагавка». "А там как уже повезет", - иронически завершил руководитель ЦПИ.

Ранее Коваленко подчеркнул, что удары Израиля и США по Ирану показали : РФ - никому не союзник.

Он отмечает, что США и Израиль продемонстрировали, что союзничество с РФ ничего не стоит, потому что Иран так и не получил помощи.

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«Так будет с каждым российским „союзником“. Хотя чего другого можно было ожидать после событий на Кавказе?», — отметил Коваленко.