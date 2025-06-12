Флаг РФ / © Associated Press

Реклама

В СНБО «поздравили» государство-агрессора с «днем России». Там указали на колоссальные потери РФ в войне против Украины.

Об этом сообщает руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

«Миллион потерь россиян в войне с Украиной. Вот такое стремление народа России к светлому будущему. С днем», — написал он.

Реклама

Ранее генерал армии Николай Маломуж объяснил, как принудить РФ и Путина к миру. Прежде Украине нужно предоставить: 10 тысяч стратегических и тактических ракет большой дальности Tomahawk; несколько тысяч тактических баллистических ракет ATACMS; тысячи самолетов, БМП M2 Bradley и танков Leopard; РЭБ, глушащие баллистические ракеты и дроны любых типов и миллионы боеприпасов.

Не менее важный элемент — экономическое давление на российскую элиту. В частности, речь идет и о семье Путина, поскольку только финансовые санкции имеют 58 закрытых позиций.

А так называемые «адские» санкции в отношении энергетики должны оказать влияние на российские нефть и газ, и, как следствие, под лидерством США Европа и Китай будут строить новый мировой порядок.