Прапор РФ / © Associated Press

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У РНБО «привітали» державу-агресорку з «днем Росії». Там вказали на колосальні втрати РФ у війні проти України.

Про це повідомляє керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

«Мільйон втрат росіян у війні з Україною. Ось таке прагнення народу Росії „до світлого майбутнього“. З днем», — написав він.

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Раніше генерал армії Микола Маломуж пояснив, як примусити РФ та Путіна до миру. Передовсім Україні потрібно надати: 10 тисяч стратегічних і тактичних ракет великої дальності Tomahawk; декілька тисяч тактичних балістичних ракет ATACMS; тисячі літаків, БМП M2 Bradley і танків Leopard; РЕБ, які глушать балістичні ракети і дрони будь-яких типів та мільйони боєприпасів.

Не менш важливий елемент — економічний тиск на російську еліту. Зокрема, йдеться і про родину Путіна, оскільки лише фінансові санкції мають 58 закритих позицій.

А так звані «пекельні» санкції щодо енергетики повинні разюче вплинути на російські нафту та газ, і, як наслідок, під лідерством США Європа й Китай будуватимуть новий світовий порядок.