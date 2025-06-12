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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
1472
Час на прочитання
1 хв

У РНБО "привітали" державу-агресорку з "днем Росії"

У четвер, 12 червня, росіяни відзначають день своєї “великої держави”. Щоправда, для святкування приводів мало, адже диктатор Путін веде свій народ не до “світлого майбутнього”, а до тотального занепаду.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Прапор РФ

Прапор РФ / © Associated Press

У РНБО «привітали» державу-агресорку з «днем Росії». Там вказали на колосальні втрати РФ у війні проти України.

Про це повідомляє керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

«Мільйон втрат росіян у війні з Україною. Ось таке прагнення народу Росії „до світлого майбутнього“. З днем», — написав він.

Раніше генерал армії Микола Маломуж пояснив, як примусити РФ та Путіна до миру. Передовсім Україні потрібно надати: 10 тисяч стратегічних і тактичних ракет великої дальності Tomahawk; декілька тисяч тактичних балістичних ракет ATACMS; тисячі літаків, БМП M2 Bradley і танків Leopard; РЕБ, які глушать балістичні ракети і дрони будь-яких типів та мільйони боєприпасів.

Не менш важливий елемент — економічний тиск на російську еліту. Зокрема, йдеться і про родину Путіна, оскільки лише фінансові санкції мають 58 закритих позицій.

А так звані «пекельні» санкції щодо енергетики повинні разюче вплинути на російські нафту та газ, і, як наслідок, під лідерством США Європа й Китай будуватимуть новий світовий порядок.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1472
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