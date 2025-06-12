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Министр обороны Германии приехал в Киев: какие у него планы
В частности, в рамках визита ожидается встреча Писториуса с Зеленским.
Министр обороны Германии Борис Писториус 12 июня прибыл в Киев.
Об этом сообщает Spiegel.
Писториус хочет ознакомиться с ситуацией в Украине и обсудить с представителями правительства дальнейшую военную помощь.
«Мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину, чтобы она могла защитить себя и оказаться в ситуации, когда Россия будет готова к серьезным переговорам», — заявил Писториус перед своим визитом.
По данным СМИ, немецкий министр также встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Напомним, в конце мая Зеленский встретился с канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Ожидалось, что Берлин тогда объявит о долгожданной передаче Украине дальнобойных ракет Taurus. Однако этого не произошло.
Руководитель канцлерской канцелярии Торстен Фрай заявил, что поставки Taurus все еще возможны, однако публичные спекуляции вокруг этого вопроса — вредны.
Несколько позже Мерц заявил, что поставка Taurus Украине вполне возможна, однако для этого понадобится несколько месяцев обучения украинских военных.