Министр обороны Германии приехал в Киев: какие у него планы

Министр обороны Германии Борис Писториус / © Associated Press

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Министр обороны Германии Борис Писториус 12 июня прибыл в Киев.

Об этом сообщает Spiegel.

Писториус хочет ознакомиться с ситуацией в Украине и обсудить с представителями правительства дальнейшую военную помощь.

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«Мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину, чтобы она могла защитить себя и оказаться в ситуации, когда Россия будет готова к серьезным переговорам», — заявил Писториус перед своим визитом.

По данным СМИ, немецкий министр также встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, в конце мая Зеленский встретился с канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Ожидалось, что Берлин тогда объявит о долгожданной передаче Украине дальнобойных ракет Taurus. Однако этого не произошло.

Руководитель канцлерской канцелярии Торстен Фрай заявил, что поставки Taurus все еще возможны, однако публичные спекуляции вокруг этого вопроса — вредны.

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Несколько позже Мерц заявил, что поставка Taurus Украине вполне возможна, однако для этого понадобится несколько месяцев обучения украинских военных.