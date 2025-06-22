- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 48
- Время на прочтение
- 1 мин
ДТП в Запорожье: водитель влетел в дом, 2 погибших
В аварии в Александровском районе в Запорожье погибли два человека. Еще четверо травмировались. Полиция расследует это дело.
Вчера, 20 июня, около 22:35 в Александровском районе в Запорожье произошло дорожно-транспортное происшествие. В нем погибли два человека, еще четверо получили травмы.
Об этом сообщает ГУ Национальной полиции в Запорожской области.
Полиция выяснила, что 32-летний водитель автомобиля BMW ехал по улице Первая Литейная. Он не пропустил автомобиль Mercedes, который двигался по главной дороге.
Mercedes также потерял управление и столкнулся с ехавшим рядом автомобилем Kia. Водитель и пассажир BMW погибли сразу на месте происшествия Других участников ДТП доставили в больницу.
Полиция расследует это дело. Открыто уголовное производство по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее гибель людей. Расследование продолжается.
Напомним, в Харьковской области произошло ужасное ДТП — автомобиль упал в реку. Погибли водитель и его 16-летняя пассажирка.