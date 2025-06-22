ДТП в Запорожье: водитель влетел в дом, 2 погибших

Смертельное ДТП в Запорожье / © Национальная полиция Украины

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Вчера, 20 июня, около 22:35 в Александровском районе в Запорожье произошло дорожно-транспортное происшествие. В нем погибли два человека, еще четверо получили травмы.

Об этом сообщает ГУ Национальной полиции в Запорожской области.

Полиция выяснила, что 32-летний водитель автомобиля BMW ехал по улице Первая Литейная. Он не пропустил автомобиль Mercedes, который двигался по главной дороге.

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ДТП в Запорожье. Авто влетело в дом / © Национальная полиция Украины

Mercedes также потерял управление и столкнулся с ехавшим рядом автомобилем Kia. Водитель и пассажир BMW погибли сразу на месте происшествия Других участников ДТП доставили в больницу.

Полиция расследует это дело. Открыто уголовное производство по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее гибель людей. Расследование продолжается.

ДТП в Запорожье / © Национальная полиция Украины

Напомним, в Харьковской области произошло ужасное ДТП — автомобиль упал в реку. Погибли водитель и его 16-летняя пассажирка.