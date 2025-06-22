ДТП у Запоріжжі: водій влетів у будинок, 2 загиблих

Смертельне ДТП у Запоріжжі / © Національна поліція України

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Вчора, 20 червня, близько 22:35 в Олександрівському районі у Запоріжжі сталася дорожньо-транспортна пригода. У ній загинули дві людини, ще четверо отримали травми.

Про це повідомляє ГУ Національної поліції в Запорізькій області.

Поліція з’ясувала, що 32-річний водій автомобіля BMW їхав по вулиці Перша Ливарна. Він не пропустив автомобіль Mercedes, який рухався головною дорогою. Це призвело до зіткнення. Після удару BMW в’їхав у будинок.

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ДТП у Запоріжжі. Авто влетіло у будинок / © Національна поліція України

Mercedes також втратив керування і зіткнувся з автомобілем Kia, що їхав поруч. Водій та пасажир BMW загинули одразу на місці події. Інших учасників ДТП доставили до лікарні.

Поліція розслідує цю справу. Відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель людей. Розслідування триває.

ДТП у Запоріжжі / © Національна поліція України

Нагадаємо, у Харківській області сталася жахлива ДТП — автівка впала у річку. Загинули водій та його 16-річна пасажирка.