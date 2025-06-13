ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
605
Час на прочитання
1 хв

Український автобус розбився у Франції: є загиблі, серед постраждалих — діти

Четверо загиблих, десятки поранених — український автобус потрапив у масштабну ДТП у Франції.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Український автобус потрапив у ДТП в Франції. Фото: x.com/icimaine

Український автобус потрапив у ДТП в Франції. Фото: x.com/icimaine

У п’ятницю, 13 червня, на трасі Ренн–Ле-Ман (Франція) сталася масштабна ДТП за участі автобуса з українськими номерами. За попередніми даними, загинули щонайменше четверо людей, серед постраждалих — діти.

Про це повідомили в пресслужбі МЗС України та в виданні Le Parisien.

За інформацією МЗС України, автобус перевозив громадян України, у тому числі групу неповнолітніх. На місце аварії негайно виїхали представники посольства та консульської служби.

«Сталася ДТП за участі пасажирського автобуса з українською реєстрацією. На місце аварії виїхали представники Посольства та особисто посол України», — зазначили в МЗС.

Внаслідок ДТП загинули щонайменше чотири особи. Ще понад 45 отримали травми, з них 11 — у тяжкому стані. Усі постраждалі госпіталізовані до лікарень. Автотрасу A81 тимчасово перекрито, на місці працюють екстрені служби.

За повідомленням ЗМІ, французькі екстрені служби залучили до ліквідації наслідків понад 80 пожежників та десятки одиниць техніки. Обставини аварії, а також точна кількість залучених транспортних засобів залишаються невідомими.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга доручив посольству надати усю необхідну допомогу постраждалим.

Нагадаємо, на Харківщині водій автівки скоїв подвійну ДТП — загинули його дружина та дитина. Чоловік не зміг пережити втрату рідних та покінчив життя самогубством.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie