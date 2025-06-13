Український автобус потрапив у ДТП в Франції. Фото: x.com/icimaine

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У п’ятницю, 13 червня, на трасі Ренн–Ле-Ман (Франція) сталася масштабна ДТП за участі автобуса з українськими номерами. За попередніми даними, загинули щонайменше четверо людей, серед постраждалих — діти.

Про це повідомили в пресслужбі МЗС України та в виданні Le Parisien.

За інформацією МЗС України, автобус перевозив громадян України, у тому числі групу неповнолітніх. На місце аварії негайно виїхали представники посольства та консульської служби.

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«Сталася ДТП за участі пасажирського автобуса з українською реєстрацією. На місце аварії виїхали представники Посольства та особисто посол України», — зазначили в МЗС.

Внаслідок ДТП загинули щонайменше чотири особи. Ще понад 45 отримали травми, з них 11 — у тяжкому стані. Усі постраждалі госпіталізовані до лікарень. Автотрасу A81 тимчасово перекрито, на місці працюють екстрені служби.

За повідомленням ЗМІ, французькі екстрені служби залучили до ліквідації наслідків понад 80 пожежників та десятки одиниць техніки. Обставини аварії, а також точна кількість залучених транспортних засобів залишаються невідомими.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга доручив посольству надати усю необхідну допомогу постраждалим.

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Нагадаємо, на Харківщині водій автівки скоїв подвійну ДТП — загинули його дружина та дитина. Чоловік не зміг пережити втрату рідних та покінчив життя самогубством.