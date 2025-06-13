Удари по Ірану: які наступні цілі може атакувати Ізраїль

Ізраїль

Реклама

Ізраїль, ймовірно, не обмежиться лише однією хвилею атак по Ірану.

Про це повідомляє BILD.

У планах Тель-Авіва — кілька хвиль бомбардувань, спрямованих проти ключових об’єктів ядерної інфраструктури Ісламської Республіки.

Реклама

Перші удари, які вже відбулися, мали чітку мету — знищення високопоставлених військових і науковців, а також ураження важливих ядерних і військових об’єктів.

За даними ЗМІ, друга хвиля атак розпочалася вдень: були завдані удари по цілях у Тебрізі, Ширазі та Натанзі.

Особливо постраждав ядерний об’єкт у Натанзі, який, за словами голови МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, зазнав «серйозних ушкоджень». Крім того, під атаки потрапили тяжководний реактор в Араку та ядерний комплекс Парчин. Щоправда, про масштаб руйнувань на цих об’єктах наразі невідомо.

Аналітики припускають, що наступними цілями можуть стати інші дослідницькі та енергетичні об’єкти, зокрема в Бушері, Тегерані, Ісфахані та установці зі збагачення урану у Фордо, яка досі залишалася недоторканою.

Реклама

Офіційно ці об’єкти вважаються цивільними, але Тель-Авів вважає їх частиною загрозливої ядерної програми Ірану.

Що відомом про конфлікт Ізраїля та Ірану:

За даними The Wall Street Journal, Ізраїль був готовий до військової операції проти Ірану вже найближчим часом, якщо Тегеран не погодиться обмежити свою ядерну програму. І вже в ніч проти 13 червня Ізраїль реалізував свій намір: ізраїльські ВПС завдали масованого удару по об’єктах в Ірані.

Одразу після цього міністр оборони Ізраїлю Йоав Кац оголосив надзвичайний стан по всій країні, пов’язавши це рішення з розвитком військової операції проти Ірану.

В офіційній заяві Армії оборони Ізраїлю в соцмережах йдеться про комбінований превентивний наступ, спрямований як на іранську ядерну програму, так і як відповідь на постійні дії агресії з боку Тегерана. За інформацією ізраїльських військових, десятки бойових літаків успішно завершили першу фазу ударів, яка включала атаки по десятках військових і стратегічних об’єктів, зокрема ядерного призначення.

Реклама

Унаслідок удару загинули кілька іранських високопосадовців. Серед них — командувач Корпусу вартових ісламської революції генерал Хосейн Саламі. Також повідомляється про загибель провідних іранських вчених, зокрема президента Ісламського університету «Азад» Мохаммада Мехді Техранчі та колишнього очільника Організації з атомної енергії Ірану Ферейдуна Аббасі.

У відповідь на дії Ізраїлю, іранська влада заявила про намір завдати «жорсткої відповіді», повідомляє агентство Reuters.

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що був заздалегідь проінформований про плани Ізраїлю. У своїй заяві він наголосив: «Іран не повинен мати ядерної зброї. Ми сподіваємось на відновлення переговорів, однак є деякі представники керівництва, які, схоже, не готові повертатися до діалогу».

В Україні також відреагували на загострення на Близькому Сході. У МЗС зазначили, що уважно стежать за розвитком подій і закликають усі сторони уникати ескалації та не допускати жертв серед цивільного населення. Водночас МЗС оприлюднило рекомендації для громадян, які перебувають у регіоні або планують туди поїздку, у зв’язку з різким погіршенням ситуації з безпекою.

Реклама