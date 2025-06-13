- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 481
- Час на прочитання
- 3 хв
Удари по Ірану: які наступні цілі може атакувати Ізраїль
Ізраїль не планує зупинятися після перших авіаударів по іранських ядерних об’єктах.
Ізраїль, ймовірно, не обмежиться лише однією хвилею атак по Ірану.
Про це повідомляє BILD.
У планах Тель-Авіва — кілька хвиль бомбардувань, спрямованих проти ключових об’єктів ядерної інфраструктури Ісламської Республіки.
Перші удари, які вже відбулися, мали чітку мету — знищення високопоставлених військових і науковців, а також ураження важливих ядерних і військових об’єктів.
За даними ЗМІ, друга хвиля атак розпочалася вдень: були завдані удари по цілях у Тебрізі, Ширазі та Натанзі.
Особливо постраждав ядерний об’єкт у Натанзі, який, за словами голови МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, зазнав «серйозних ушкоджень». Крім того, під атаки потрапили тяжководний реактор в Араку та ядерний комплекс Парчин. Щоправда, про масштаб руйнувань на цих об’єктах наразі невідомо.
Аналітики припускають, що наступними цілями можуть стати інші дослідницькі та енергетичні об’єкти, зокрема в Бушері, Тегерані, Ісфахані та установці зі збагачення урану у Фордо, яка досі залишалася недоторканою.
Офіційно ці об’єкти вважаються цивільними, але Тель-Авів вважає їх частиною загрозливої ядерної програми Ірану.
Що відомом про конфлікт Ізраїля та Ірану:
За даними The Wall Street Journal, Ізраїль був готовий до військової операції проти Ірану вже найближчим часом, якщо Тегеран не погодиться обмежити свою ядерну програму. І вже в ніч проти 13 червня Ізраїль реалізував свій намір: ізраїльські ВПС завдали масованого удару по об’єктах в Ірані.
Одразу після цього міністр оборони Ізраїлю Йоав Кац оголосив надзвичайний стан по всій країні, пов’язавши це рішення з розвитком військової операції проти Ірану.
В офіційній заяві Армії оборони Ізраїлю в соцмережах йдеться про комбінований превентивний наступ, спрямований як на іранську ядерну програму, так і як відповідь на постійні дії агресії з боку Тегерана. За інформацією ізраїльських військових, десятки бойових літаків успішно завершили першу фазу ударів, яка включала атаки по десятках військових і стратегічних об’єктів, зокрема ядерного призначення.
Унаслідок удару загинули кілька іранських високопосадовців. Серед них — командувач Корпусу вартових ісламської революції генерал Хосейн Саламі. Також повідомляється про загибель провідних іранських вчених, зокрема президента Ісламського університету «Азад» Мохаммада Мехді Техранчі та колишнього очільника Організації з атомної енергії Ірану Ферейдуна Аббасі.
У відповідь на дії Ізраїлю, іранська влада заявила про намір завдати «жорсткої відповіді», повідомляє агентство Reuters.
Президент США Дональд Трамп підтвердив, що був заздалегідь проінформований про плани Ізраїлю. У своїй заяві він наголосив: «Іран не повинен мати ядерної зброї. Ми сподіваємось на відновлення переговорів, однак є деякі представники керівництва, які, схоже, не готові повертатися до діалогу».
В Україні також відреагували на загострення на Близькому Сході. У МЗС зазначили, що уважно стежать за розвитком подій і закликають усі сторони уникати ескалації та не допускати жертв серед цивільного населення. Водночас МЗС оприлюднило рекомендації для громадян, які перебувають у регіоні або планують туди поїздку, у зв’язку з різким погіршенням ситуації з безпекою.