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Попередження для українців: МЗС радить не відвідувати 6 країн
У разі надзвичайної ситуації, МЗС закликає негайно звертатися до найближчої дипломатичної установи або на цілодобову «гарячу лінію».
Міністерство закордонних справ України дало рекомендації громадянам у зв’язку із загостренням безпекової ситуації на Близькому Сході. В МЗС назвали шість країн, які українцям краще зараз не відвідувати.
Про це повідомляється на сайті міністерства.
Які країни не варто відвідувати українцям зараз?
Відповідно до рекомендацій МЗС, у зв’язку із загостренням безпекової ситуації на Близькому Сході, українцям до стабілізації ситуації краще утриматися від поїздок до:
Ізраїлю;
Ірану;
Йорданії;
Іраку;
Лівану;
Сирії.
У міністерстві також дали рекомендації українцям, які вже перебувають у цих шести країнах. Так, слід:
зберігати пильність;
уважно стежити за повідомленнями місцевих компетентних органів країн перебування;
неухильно дотримуватися заходів безпеки;
завжди мати з собою документи, що посвідчують особу.
Куди українці можуть звернутися у разі надзвичайної ситуації?
Якщо громадяни України потрапили за кордоном у надзвичайну ситуацію, або є загроза життю чи здоров’ю, в МЗС рекомендують невідкладно звертатися:
до найближчої закордонної дипломатичної установи України (https://tripadvisor.mfa.gov.ua/),
або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: +38-044-238-15-88, адреса електронної пошти cons_or@mfa.gov.ua.
Нагадаємо, у ніч проти 13 червня армія Ізраїлю атакувала Іран. У межах розпочатої операції «Висхідний лев» понад 200 ізраїльських літаків завдали превентивних ударів по військових та ядерних об’єктах Ірану. Тегеран у відповідь запустив по Ізраїлю десятки ударних дронів. В Ізраїлі запроваджено надзвичайний стан.
За словами прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, операція проти Ірану «триватиме стільки днів, скільки потрібно, щоб усунути цю загрозу». Йдеться про розробку Тегераном ядерної зброї — Єрусалим вважає це екзистенційною загрозою для Ізраїлю.