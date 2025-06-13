Попередження для українців: МЗС радить не відвідувати 6 країн

Українцям радять не відвідувати 6 країн / © gettyimages.com

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Міністерство закордонних справ України дало рекомендації громадянам у зв’язку із загостренням безпекової ситуації на Близькому Сході. В МЗС назвали шість країн, які українцям краще зараз не відвідувати.

Про це повідомляється на сайті міністерства.

Які країни не варто відвідувати українцям зараз?

Відповідно до рекомендацій МЗС, у зв’язку із загостренням безпекової ситуації на Близькому Сході, українцям до стабілізації ситуації краще утриматися від поїздок до:

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Ізраїлю; Ірану; Йорданії; Іраку; Лівану; Сирії.

У міністерстві також дали рекомендації українцям, які вже перебувають у цих шести країнах. Так, слід:

зберігати пильність;

уважно стежити за повідомленнями місцевих компетентних органів країн перебування;

неухильно дотримуватися заходів безпеки;

завжди мати з собою документи, що посвідчують особу.

Куди українці можуть звернутися у разі надзвичайної ситуації?

Якщо громадяни України потрапили за кордоном у надзвичайну ситуацію, або є загроза життю чи здоров’ю, в МЗС рекомендують невідкладно звертатися:

до найближчої закордонної дипломатичної установи України (https://tripadvisor.mfa.gov.ua/),

або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: ‪+38-044-238-15-88, адреса електронної пошти cons_or@mfa.gov.ua.

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня армія Ізраїлю атакувала Іран. У межах розпочатої операції «Висхідний лев» понад 200 ізраїльських літаків завдали превентивних ударів по військових та ядерних об’єктах Ірану. Тегеран у відповідь запустив по Ізраїлю десятки ударних дронів. В Ізраїлі запроваджено надзвичайний стан.

За словами прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, операція проти Ірану «триватиме стільки днів, скільки потрібно, щоб усунути цю загрозу». Йдеться про розробку Тегераном ядерної зброї — Єрусалим вважає це екзистенційною загрозою для Ізраїлю.

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