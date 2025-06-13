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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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144
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Український МіГ-29 знищив два ворожі об’єкти на Запоріжжі: видовищне відео

Над місцем удару здійнялися клуби вогню та диму.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
авіаудар на Запоріжжі

Наслідки авіаудару ЗСУ на Запоріжжі / © скриншот з відео

Винищувач МіГ-29 авіації Повітряних Сил ЗСУ завдав високоточного удару керованими авіабомбами по об’єктах російської окупаційної армії на території Запорізької області.

Відповідне відео опублікували у п’ятницю, 13 червня, Повітряні сили ЗСУ.

На оприлюднених кадрах видно, як український винищувач заходить на визначені цілі, після чого у двох будівлях стаються потужні вибухи.

Над місцем удару здійнялися клуби вогню та диму.

Як повідомили у Провітряних силах, керованими авіабомбами, які передали Україні західні союзники, знищено пункт управління операторів БпЛА противника та ворожий склад боєприпасів та пально-мастильних матеріалів.

«Дякуємо партнерам за високоточні і ефективні „аргументи“, — йдеться у дописі.

Нагадаємо, Сили оборони України різко збільшили кількість знищених ворожих командних пунктів. Це може вказувати на розширення арсеналу засобів ураження, включаючи балістичні ракети.

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