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- Війна
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Український МіГ-29 знищив два ворожі об’єкти на Запоріжжі: видовищне відео
Над місцем удару здійнялися клуби вогню та диму.
Винищувач МіГ-29 авіації Повітряних Сил ЗСУ завдав високоточного удару керованими авіабомбами по об’єктах російської окупаційної армії на території Запорізької області.
Відповідне відео опублікували у п’ятницю, 13 червня, Повітряні сили ЗСУ.
На оприлюднених кадрах видно, як український винищувач заходить на визначені цілі, після чого у двох будівлях стаються потужні вибухи.
Над місцем удару здійнялися клуби вогню та диму.
Як повідомили у Провітряних силах, керованими авіабомбами, які передали Україні західні союзники, знищено пункт управління операторів БпЛА противника та ворожий склад боєприпасів та пально-мастильних матеріалів.
«Дякуємо партнерам за високоточні і ефективні „аргументи“, — йдеться у дописі.
Нагадаємо, Сили оборони України різко збільшили кількість знищених ворожих командних пунктів. Це може вказувати на розширення арсеналу засобів ураження, включаючи балістичні ракети.