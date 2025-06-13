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Предупреждение для украинцев: МИД советует не посещать 6 стран
В случае чрезвычайной ситуации, МИД призывает немедленно обращаться в ближайшее дипломатическое учреждение или на круглосуточную «горячую линию».
Министерство иностранных дел Украины дало рекомендации гражданам в связи с обострением ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке. В МИД назвали шесть стран, которые украинцам лучше сейчас не посещать.
Об этом сообщается на сайте министерства.
Какие страны не стоит посещать украинцам сейчас?
Согласно рекомендациям МИД, в связи с обострением ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке, украинцам до стабилизации ситуации лучше воздержаться от поездок в.:
Израиль;
Иран;
Иорданию;
Ирак;
Ливан;
Сирию.
В министерстве также дали рекомендации украинцам, которые уже находятся в этих шести странах. Так, следует:
сохранять бдительность;
внимательно следить за сообщениями местных компетентных органов стран пребывания;
неуклонно соблюдать меры безопасности;
всегда иметь с собой документы, удостоверяющие личность.
Куда украинцы могут обратиться в случае чрезвычайной ситуации?
Если граждане Украины попали за рубежом в чрезвычайную ситуацию, или есть угроза жизни, или здоровью, в МИД рекомендуют безотлагательно обращаться:
в ближайшее зарубежное дипломатическое учреждение Украины(https://tripadvisor.mfa.gov.ua/),
или на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины: +38-044-238-15-88, адрес электронной почты cons_or@mfa.gov.ua.
Напомним, в ночь на 13 июня армия Израиля атаковала Иран. В рамках начатой операции «Восходящий лев» более 200 израильских самолетов нанесли превентивные удары по военным и ядерным объектам Ирана. Тегеран в ответ запустил по Израилю десятки ударных дронов. В Израиле введено чрезвычайное положение.
По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, операция против Ирана «продлится столько дней, сколько нужно, чтобы устранить эту угрозу». Речь идет о разработке Тегераном ядерного оружия — Иерусалим считает это экзистенциальной угрозой для Израиля.