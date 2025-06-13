Предупреждение для украинцев: МИД советует не посещать 6 стран

Украинцам советуют не посещать 6 стран / © gettyimages.com

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Министерство иностранных дел Украины дало рекомендации гражданам в связи с обострением ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке. В МИД назвали шесть стран, которые украинцам лучше сейчас не посещать.

Об этом сообщается на сайте министерства.

Какие страны не стоит посещать украинцам сейчас?

Согласно рекомендациям МИД, в связи с обострением ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке, украинцам до стабилизации ситуации лучше воздержаться от поездок в.:

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Израиль; Иран; Иорданию; Ирак; Ливан; Сирию.

В министерстве также дали рекомендации украинцам, которые уже находятся в этих шести странах. Так, следует:

сохранять бдительность;

внимательно следить за сообщениями местных компетентных органов стран пребывания;

неуклонно соблюдать меры безопасности;

всегда иметь с собой документы, удостоверяющие личность.

Куда украинцы могут обратиться в случае чрезвычайной ситуации?

Если граждане Украины попали за рубежом в чрезвычайную ситуацию, или есть угроза жизни, или здоровью, в МИД рекомендуют безотлагательно обращаться:

в ближайшее зарубежное дипломатическое учреждение Украины(https://tripadvisor.mfa.gov.ua/),

или на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины: +38-044-238-15-88, адрес электронной почты cons_or@mfa.gov.ua.

Напомним, в ночь на 13 июня армия Израиля атаковала Иран. В рамках начатой операции «Восходящий лев» более 200 израильских самолетов нанесли превентивные удары по военным и ядерным объектам Ирана. Тегеран в ответ запустил по Израилю десятки ударных дронов. В Израиле введено чрезвычайное положение.

По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, операция против Ирана «продлится столько дней, сколько нужно, чтобы устранить эту угрозу». Речь идет о разработке Тегераном ядерного оружия — Иерусалим считает это экзистенциальной угрозой для Израиля.

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