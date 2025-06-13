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Удары по Ирану: какие следующие цели может атаковать Израиль
Израиль не планирует останавливаться после первых авиаударов по иранским ядерным объектам.
Израиль, вероятно, не ограничится лишь одной волной атак по Ирану.
Об этом сообщает BILD.
В планах Тель-Авива несколько волн бомбардировок, направленных против ключевых объектов ядерной инфраструктуры Исламской Республики.
Первые удары, которые уже состоялись, преследовали четкую цель — уничтожение высокопоставленных военных и ученых, а также поражение важных ядерных и военных объектов.
По данным СМИ, вторая волна атак началась днем: были нанесены удары по целям в Тебризе, Шираге и Натанге.
Особенно пострадал ядерный объект в Натанге, который, по словам главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, получил «серьезные повреждения». Кроме того, под атаки попали тяжеловодный реактор в Араке и ядерный комплекс Парчин. Правда, о масштабе разрушений на этих объектах пока неизвестно.
Аналитики предполагают, что следующими целями могут стать другие исследовательские и энергетические объекты, в частности в Бушере, Тегеране, Исфахане и установке по обогащению урана в Фордо, которая до сих пор оставалась неприкосновенной.
Официально эти объекты считаются гражданскими, но Тель-Авив считает их частью угрожающей ядерной программы Ирана.
Что известно о конфликте Израиля и Ирана:
По данным The Wall Street Journal, Израиль был готов к военной операции против Ирана уже в ближайшее время, если Тегеран не согласится ограничить свою ядерную программу. И уже в ночь на 13 июня Израиль реализовал свое намерение: израильские ВВС нанесли массированный удар по объектам в Иране.
Сразу после этого министр обороны Израиля Йоав Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране, увязав это решение с развитием военной операции против Ирана.
В официальном заявлении Армии обороны Израиля в соцсетях говорится о комбинированном превентивном наступлении, направленном как на иранскую ядерную программу, так и как ответ на постоянные действия агрессии со стороны Тегерана. По информации израильских военных, десятки боевых самолетов успешно завершили первую фазу ударов, включавшую атаки по десяткам военных и стратегических объектов, в том числе ядерного назначения.
В результате удара погибли несколько иранских чиновников. Среди них — командующий Корпусом стражей исламской революции генерал Хосейн Салами. Также сообщается о гибели ведущих иранских ученых, в частности, президента Исламского университета «Азад» Мохаммада Мехди Техранчи и бывшего главы Организации по атомной энергии Ирана Ферейдуна Аббаси.
В ответ на действия Израиля, иранские власти заявили о намерении нанести «жесткий ответ», сообщает агентство Reuters.
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что заранее был проинформирован о планах Израиля. В своем заявлении он подчеркнул: «Иран не должен обладать ядерным оружием. Мы надеемся на возобновление переговоров, однако, есть некоторые представители руководства, которые, похоже, не готовы возвращаться к диалогу».
В Украине также отреагировали на обострение на Ближнем Востоке. В МИДе отметили, что внимательно следят за развитием событий и призывают все стороны избегать эскалации и не допускать жертв среди гражданского населения. В то же время, МИД обнародовал рекомендации для граждан, находящихся в регионе или планирующих туда поездку, в связи с резким ухудшением ситуации с безопасностью.