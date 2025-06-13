Удары по Ирану: какие следующие цели может атаковать Израиль

Израиль

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Израиль, вероятно, не ограничится лишь одной волной атак по Ирану.

Об этом сообщает BILD.

В планах Тель-Авива несколько волн бомбардировок, направленных против ключевых объектов ядерной инфраструктуры Исламской Республики.

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Первые удары, которые уже состоялись, преследовали четкую цель — уничтожение высокопоставленных военных и ученых, а также поражение важных ядерных и военных объектов.

По данным СМИ, вторая волна атак началась днем: были нанесены удары по целям в Тебризе, Шираге и Натанге.

Особенно пострадал ядерный объект в Натанге, который, по словам главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, получил «серьезные повреждения». Кроме того, под атаки попали тяжеловодный реактор в Араке и ядерный комплекс Парчин. Правда, о масштабе разрушений на этих объектах пока неизвестно.

Аналитики предполагают, что следующими целями могут стать другие исследовательские и энергетические объекты, в частности в Бушере, Тегеране, Исфахане и установке по обогащению урана в Фордо, которая до сих пор оставалась неприкосновенной.

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Официально эти объекты считаются гражданскими, но Тель-Авив считает их частью угрожающей ядерной программы Ирана.

Что известно о конфликте Израиля и Ирана:

По данным The Wall Street Journal, Израиль был готов к военной операции против Ирана уже в ближайшее время, если Тегеран не согласится ограничить свою ядерную программу. И уже в ночь на 13 июня Израиль реализовал свое намерение: израильские ВВС нанесли массированный удар по объектам в Иране.

Сразу после этого министр обороны Израиля Йоав Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране, увязав это решение с развитием военной операции против Ирана.

В официальном заявлении Армии обороны Израиля в соцсетях говорится о комбинированном превентивном наступлении, направленном как на иранскую ядерную программу, так и как ответ на постоянные действия агрессии со стороны Тегерана. По информации израильских военных, десятки боевых самолетов успешно завершили первую фазу ударов, включавшую атаки по десяткам военных и стратегических объектов, в том числе ядерного назначения.

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В результате удара погибли несколько иранских чиновников. Среди них — командующий Корпусом стражей исламской революции генерал Хосейн Салами. Также сообщается о гибели ведущих иранских ученых, в частности, президента Исламского университета «Азад» Мохаммада Мехди Техранчи и бывшего главы Организации по атомной энергии Ирана Ферейдуна Аббаси.

В ответ на действия Израиля, иранские власти заявили о намерении нанести «жесткий ответ», сообщает агентство Reuters.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что заранее был проинформирован о планах Израиля. В своем заявлении он подчеркнул: «Иран не должен обладать ядерным оружием. Мы надеемся на возобновление переговоров, однако, есть некоторые представители руководства, которые, похоже, не готовы возвращаться к диалогу».

В Украине также отреагировали на обострение на Ближнем Востоке. В МИДе отметили, что внимательно следят за развитием событий и призывают все стороны избегать эскалации и не допускать жертв среди гражданского населения. В то же время, МИД обнародовал рекомендации для граждан, находящихся в регионе или планирующих туда поездку, в связи с резким ухудшением ситуации с безопасностью.

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