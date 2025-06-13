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Ізраїль завдав удару по Ірану — Axios (відео)
Ізраїльські ВПС завдали удару по Ірану — у Тегерані повідомляють про вибухи, а в Ізраїлі запроваджено надзвичайний стан.
Ізраїль завдав удару по Ірану.
Про це пише Axios.
За словами двох джерел, обізнаних з операцією, ізраїльські ВПС завдали удару по Ірану. Поки що незрозуміло, на що спрямований Ізраїль.
Також за повідомленням моніторингових каналів, у Тегерані чути вибухи. До того ж міністр оборони Ізраїлю оголосив режим надзвичайного стану.
Водночас як пише видання, Ізраїль безпосередньо атакує свого найбільшого та найкраще озброєного супротивника, не маючи чіткої підтримки з боку США.
Президент США Дональд Трамп публічно виступив проти нападу Ізраїлю на ядерні об'єкти Ірану, заявивши, що він все ще вважає ядерну угоду можливою.
Також США приватно повідомили кількох своїх союзників про неминучість ізраїльських ударів і дали зрозуміти, що вони не причетні до них, повідомило одне з джерел.
Адміністрація Трампа вже заявила Ізраїлю, що не братиме участі в жодних ударах по ядерній програмі, повідомляє Axios.
Однак США раніше допомагали захищати Ізраїль від іранських атак і, ймовірно, зроблять це знову, якщо цей удар розпочне цикл у відповідь.
Перш ніж операція стала публічною, посол США в Ізраїлі Майк Хакабі написав у Twitter, що він перебуває в посольстві в Єрусалимі та “залишатиметься тут усю ніч”, додавши: “Моліться за мир у Єрусалимі”.
Масштаби та цілі ізраїльського удару наразі незрозумілі.
Ізраїль тижнями готувався до операції зі знищення ядерних об'єктів Ірану, але раніше повідомив США, що почекає, щоб побачити, що станеться з ядерними переговорами Трампа.
Шостий раунд переговорів між США та Іраном був запланований на неділю. Незрозуміло, чи продовжаться переговори за нинішніх обставин.
Іран пообіцяв завдати ударів по цілях США в регіоні у разі будь-якого нападу на його ядерну програму.
США також посилили протиповітряну оборону навколо кількох своїх джерел у Перській затоці.
Навіть якщо Ізраїль не завдасть прямого удару по ядерних об'єктах Ірану, США можуть бути втягнуті у відповідь Ірану.
Нагадаємо, США раніше розпочали часткову евакуацію з посольства в Багдаді та дозволяють добровільний від’їзд родин військовослужбовців з низки об’єктів на Близькому Сході.