Ізраїль завдав удару по Ірану — Axios (відео)

Прапор Ізраїля

Реклама

Ізраїль завдав удару по Ірану.

Про це пише Axios.

За словами двох джерел, обізнаних з операцією, ізраїльські ВПС завдали удару по Ірану. Поки що незрозуміло, на що спрямований Ізраїль.

Реклама

Також за повідомленням моніторингових каналів, у Тегерані чути вибухи. До того ж міністр оборони Ізраїлю оголосив режим надзвичайного стану.

© із соцмереж

Водночас як пише видання, Ізраїль безпосередньо атакує свого найбільшого та найкраще озброєного супротивника, не маючи чіткої підтримки з боку США.

Президент США Дональд Трамп публічно виступив проти нападу Ізраїлю на ядерні об'єкти Ірану, заявивши, що він все ще вважає ядерну угоду можливою.

Також США приватно повідомили кількох своїх союзників про неминучість ізраїльських ударів і дали зрозуміти, що вони не причетні до них, повідомило одне з джерел.

Реклама

Адміністрація Трампа вже заявила Ізраїлю, що не братиме участі в жодних ударах по ядерній програмі, повідомляє Axios.

Однак США раніше допомагали захищати Ізраїль від іранських атак і, ймовірно, зроблять це знову, якщо цей удар розпочне цикл у відповідь.

Перш ніж операція стала публічною, посол США в Ізраїлі Майк Хакабі написав у Twitter, що він перебуває в посольстві в Єрусалимі та “залишатиметься тут усю ніч”, додавши: “Моліться за мир у Єрусалимі”.

Масштаби та цілі ізраїльського удару наразі незрозумілі.

Реклама

Ізраїль тижнями готувався до операції зі знищення ядерних об'єктів Ірану, але раніше повідомив США, що почекає, щоб побачити, що станеться з ядерними переговорами Трампа.

Шостий раунд переговорів між США та Іраном був запланований на неділю. Незрозуміло, чи продовжаться переговори за нинішніх обставин.

Іран пообіцяв завдати ударів по цілях США в регіоні у разі будь-якого нападу на його ядерну програму.

США також посилили протиповітряну оборону навколо кількох своїх джерел у Перській затоці.

Реклама

Навіть якщо Ізраїль не завдасть прямого удару по ядерних об'єктах Ірану, США можуть бути втягнуті у відповідь Ірану.

Нагадаємо, США раніше розпочали часткову евакуацію з посольства в Багдаді та дозволяють добровільний від’їзд родин військовослужбовців з низки об’єктів на Близькому Сході.