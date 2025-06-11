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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Пожежа в ТЦК Харкова: що відомо про займання (відео)

Наразі полум’я газять пожежники із застосуванням шістьох одиниць техніки.

Автор публікації
Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак
Пожежа в ТЦК Харкова: що відомо про займання (відео)

У Харкові палає ТЦК Фото: скрин відео

У Харкові спалахнула пожежа в будівлі ТЦК та СП. У Мережі шириться відео з будівлею, що палає.

Інформацію про пожежу в приміщені ТЦК та СП Харкова сайту ТСН.ua підтвердили у відділі комунікацій Сухопутних військ.

«Так, дійсно у приміщені ТЦК та СП Харкова спалахнула пожежа. У гасінні полум’я задіяно шість одиниць техніки. Причини та обставини пожежі з’ясовуються. Триває локалізація пожежі», — повідомив ТСН.ua начальник управління комунікацій командування Сухопутних військ Віталій Саранцев.

Там додають, що за попередніми даними постраждалих немає. А площа пожежі поки не відома.

У місцевих ЗМІ припускають, що пожежа могла статися «через влучання блискавки», проте офіційного підтвердження цьому поки немає.

Тим часом у Тернополі чоловік підпалив квартиру з матір’ю всередині. Після гасіння в помешканні рятувальники виявили тіло 58-річної жінки. Її 37-річний син, який перебував у квартирі разом з матір’ю, дістав численні опіки. Його госпіталізували у тяжкому стані.

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