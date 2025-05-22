ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
472
Час на прочитання
1 хв

На Одещині мати встромила ніж у груди 17-річному синові

50-річна жінка була на підпитку — під час сварки вдарила свого неповнолітнього сина ножем. Її вже затримали.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Жінку затримали

Жінку затримали

В одному з населених пунктів Теплицької громади між нетверезою 50-річною жінкою та її 17-річним сином виник побутовий конфлікт, який закінчився трагедією.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

«Під час сварки мати схопила зі столу кухонний ніж і завдала удар хлопцеві у груди. „Швидку“ синові викликав батько. Лікарі госпіталізували хлопця із проникаючою раною грудної клітки та пошкодженням легені, що призвело до розвитку гемотораксу», — уточнили у відомстві.

Жінці повідомили про підозру і їй загрожує до 8 років ув’язнення.

Нагадаємо, у Тернополі жінка побила металевою табуреткою, а потім зарізала доньку товариша.

А у Києві 47-річний син під час сварки жорстоко вбив рідну матір.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
472
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie