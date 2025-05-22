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На Одещині мати встромила ніж у груди 17-річному синові
50-річна жінка була на підпитку — під час сварки вдарила свого неповнолітнього сина ножем. Її вже затримали.
В одному з населених пунктів Теплицької громади між нетверезою 50-річною жінкою та її 17-річним сином виник побутовий конфлікт, який закінчився трагедією.
Про це повідомили у поліції Одеської області.
«Під час сварки мати схопила зі столу кухонний ніж і завдала удар хлопцеві у груди. „Швидку“ синові викликав батько. Лікарі госпіталізували хлопця із проникаючою раною грудної клітки та пошкодженням легені, що призвело до розвитку гемотораксу», — уточнили у відомстві.
Жінці повідомили про підозру і їй загрожує до 8 років ув’язнення.
Нагадаємо, у Тернополі жінка побила металевою табуреткою, а потім зарізала доньку товариша.
А у Києві 47-річний син під час сварки жорстоко вбив рідну матір.