На Одещині мати встромила ніж у груди 17-річному синові

Жінку затримали

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В одному з населених пунктів Теплицької громади між нетверезою 50-річною жінкою та її 17-річним сином виник побутовий конфлікт, який закінчився трагедією.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

«Під час сварки мати схопила зі столу кухонний ніж і завдала удар хлопцеві у груди. „Швидку“ синові викликав батько. Лікарі госпіталізували хлопця із проникаючою раною грудної клітки та пошкодженням легені, що призвело до розвитку гемотораксу», — уточнили у відомстві.

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Жінці повідомили про підозру і їй загрожує до 8 років ув’язнення.

Нагадаємо, у Тернополі жінка побила металевою табуреткою, а потім зарізала доньку товариша.

А у Києві 47-річний син під час сварки жорстоко вбив рідну матір.