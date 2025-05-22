На Одесчине мать воткнула нож в грудь 17-летнему сыну

Женщину задержали

Реклама

В одном из населенных пунктов Теплицкой громады между нетрезвой 50-летней женщиной и ее 17-летним сыном возник бытовой конфликт, закончившийся трагедией.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

«Во время ссоры мать схватила со стола кухонный нож и нанесла удар парню в грудь. „Скорую“ сыну вызвал отец. Врачи госпитализировали парня с проникающей раной грудной клетки и повреждением легкого, что привело к развитию гемоторакса», — уточнили в ведомстве.

Реклама

Женщине сообщили о подозрении и ей грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, в Тернополе женщина избила металлическим табуретом, а затем зарезала дочь товарища.

А в Киеве 47-летний сын во время ссоры жестоко убил родную мать.