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- Украина
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На Одесчине мать воткнула нож в грудь 17-летнему сыну
50-летняя женщина была под хмельком — во время ссоры ударила своего несовершеннолетнего сына ножом. Ее уже задержали.
В одном из населенных пунктов Теплицкой громады между нетрезвой 50-летней женщиной и ее 17-летним сыном возник бытовой конфликт, закончившийся трагедией.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
«Во время ссоры мать схватила со стола кухонный нож и нанесла удар парню в грудь. „Скорую“ сыну вызвал отец. Врачи госпитализировали парня с проникающей раной грудной клетки и повреждением легкого, что привело к развитию гемоторакса», — уточнили в ведомстве.
Женщине сообщили о подозрении и ей грозит до 8 лет тюрьмы.
Напомним, в Тернополе женщина избила металлическим табуретом, а затем зарезала дочь товарища.
А в Киеве 47-летний сын во время ссоры жестоко убил родную мать.