ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
436
Время на прочтение
1 мин

На Одесчине мать воткнула нож в грудь 17-летнему сыну

50-летняя женщина была под хмельком — во время ссоры ударила своего несовершеннолетнего сына ножом. Ее уже задержали.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Женщину задержали

Женщину задержали

В одном из населенных пунктов Теплицкой громады между нетрезвой 50-летней женщиной и ее 17-летним сыном возник бытовой конфликт, закончившийся трагедией.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

«Во время ссоры мать схватила со стола кухонный нож и нанесла удар парню в грудь. „Скорую“ сыну вызвал отец. Врачи госпитализировали парня с проникающей раной грудной клетки и повреждением легкого, что привело к развитию гемоторакса», — уточнили в ведомстве.

Женщине сообщили о подозрении и ей грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, в Тернополе женщина избила металлическим табуретом, а затем зарезала дочь товарища.

А в Киеве 47-летний сын во время ссоры жестоко убил родную мать.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
436
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie