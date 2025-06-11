Вучич в Одесі відмовився підписати антиросійську декларацію

Президент Сербії Александар Вучич

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Президент Сербії Александар Вучич не підписав спільну декларацію саміту «Україна — Південно-Східна Європа», де засуджено російську агресію з закликом до нових санкцій проти РФ.

Про це йдеться у повідомленні Associated Press.

«Президент Сербії, дружній до Росії, в середу здійснив несподіваний візит до України для участі в саміті, присвяченому посиленню європейської підтримки боротьби Києва проти російської агресії, але відмовився підписати спільну декларацію, яка закликає до посилення санкцій проти Москви», — йдеться у повідомленні.

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Вучич пояснив, що на нього ніхто «не тиснув», щоб він підписав цю декларацію. Він додав, що не зробив цього, бо в тексті є вимога накласти санкції на Росію.

Також президент Сербії заявив, що своїм візитом до Одеси не зрадив Росію, як стверджують деякі сербські ЗМІ, і, за його словами, «знову єдиний, хто не прийняв декларацію» саміту в Одесі.

Дійсно, як свідчить декларація, яку вже опубліковано на сайті Офісу президента України, Вучич — єдиний учасник саміту, який її не підписав.

У тексті декларації — засудження агресії РФ проти України, заклик до нових санкцій і повного виведення російських військ, підтримка членства України в ЄС і НАТО та створення спеціального трибуналу з розслідування злочинів РФ. Сербія — єдина країна з учасників саміту, яка цей документ не підписала.

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Вучич додав, що Сербія захищає інтереси міжнародного публічного права, завжди керуючись власними інтересами.

Нагадаємо, 11 червня відбувся перший візит президента Сербії Александара Вучича до України від моменту його вступу на посаду понад десять років тому. Він відвідав саміт в Одесі.

Вучич також заявив, що Сербія готова відновити одне-два українські міста чи регіони. За його словами, таку допомогу країна пропонує для того, щоб «чітко продемонструвати українцям підтримку».

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