Атака США на Іран: Коваленко прокоментував абсурдні заяви РФ

Іран / © Associated Press

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У РНБО прокоментували заяви РФ про міжнародне право на тлі удару США по Ірану. Там нагадали, що саме РФ колись вдалася до грубого порушення цієї норми проти України.

Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Як заявили цинічні та брехливі росіяни, обстріли США території «суверенного Ірану» є «порушенням міжнародного права».

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«По-перше, смішно, що це єдине, чим здатна Росія допомогти Ірану. По-друге, Росія все це почала перша щодо України», — зауважив Коваленко.

Він додає, що Росія, звісно, розуміє, що не має жодних гарантій від «Томагавка». «А там як вже пощастить», — іронічно завершив керівник ЦПД.

Раніше Коваленко наголосив, що удари Ізраїлю та США по Ірану показали: РФ — нікому не союзник.

Він наголошує, США та Ізраїль продемонстрували, що союзництво з РФ нічого не вартує, бо Іран так і не отримав допомоги.

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«Так буде з кожним російським „союзником“. Хоча, чого іншого можна було очікувати після подій на Кавказі?», — відзначив Коваленко.