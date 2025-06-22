Удари Ізраїлю та США по Ірану: Коваленко пояснив, що вони продемонстрували

Війна на Близькому Сході

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У РНБО прокоментували удари Ізраїлю та США по Ірану. Вони показали: РФ — нікому не союзник.

Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Він наголошує, США та Ізраїль продемонстрували, що союзництво з РФ нічого не вартує, бо Іран так і не отримав допомоги.

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«Так буде з кожним російським „союзником“. Хоча, чого іншого можна було очікувати після подій на Кавказі?», — відзначив Коваленко.

РФ на чолі з Путіним неодноразово доводили, що вірити обіцянкам росіян не варто. Це, як то кажуть, небезпечно для життя.

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У неділю, 22 червня, військові США завдали ударів по трьох ядерних об’єктах Ірану. За словами президента Дональда Трампа, американські військові успішно атакували об’єкти Фордо, Натанз та Ісфахан.

«Всі літаки зараз знаходяться за межами повітряного простору Ірану. На головний об’єкт, Фордо, було скинуто повну кількість бомб. Всі літаки безпечно повертаються додому. Вітаємо наших великих американських воїнів», — заявив Трамп.

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Згодом Іран атакував Ізраїль ракетами у відповідь на нічний удар США по ядерних обʼєктах.

Ємен заявив, що вступить у війну на Близькому Сході після атаки США по ядерних об’єктах Ірану. Напередодні там попереджали: якщо США втрутяться в атаку та агресію проти Ірану з ізраїльським ворогом, збройні сили націляться на його кораблі та військові кораблі в Червоному морі.