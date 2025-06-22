Удары Израиля и США по Ирану: Коваленко объяснил, что они продемонстрировали

Война на Ближнем Востоке

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В СНБО прокомментировали удары Израиля и США по Ирану. Они показали: РФ — никому не союзник.

Об этом написал руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

Он отмечает, что США и Израиль продемонстрировали, что союзничество с РФ ничего не стоит, потому что Иран так и не получил помощи.

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«Так будет с каждым российским „союзником“. Хотя чего другого можно было ожидать после событий на Кавказе?», — отметил Коваленко.

РФ во главе с Путиным не раз доказывали, что верить обещаниям россиян не стоит. Это, как говорится, опасно для жизни.

Конфликт между Ираном и Израилем: последние новости

В воскресенье, 22 июня, военные США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана.

«Все самолеты сейчас находятся вне воздушного пространства Ирана. На главный объект, Фордо, было сброшено полное количество бомб. Все самолеты безопасно возвращаются домой. Поздравляем наших великих американских воинов», — заявил Трамп.

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Затем Иран атаковал Израиль ракетами в ответ на ночной удар США по ядерным объектам.

Йемен заявил, что вступит в войну на Ближнем Востоке после атаки США по ядерным объектам Ирана. Накануне там предупреждали: если США вмешаются в атаку и агрессию против Ирана с израильским врагом, вооруженные силы нацелятся на его и военные корабли в Красном море.