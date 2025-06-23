Ворог атакує Україну БпЛА: напрямок цілей

Мапа тривог / © alerts.in.ua

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Україну в ніч проти 23 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півдня, сходу та півночі.

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Ворожі БпЛА на Сумщині — курсом на південно-західний напрямок, вектором руху на Полтавщину, Харківщину та Чернігівщину.

Ворожі БпЛА на сході Київщини — курсом на південно-західний напрямок.

Ворожі БпЛА на Чернігівщині — курсом на південно-західний напрямок, на Київщину.

Ворожі БпЛА на Черкащині — курсом на південно-західний напрямок.

Ворожі БпЛА на заході Дніпропетровщини — курсом на північ на Полтавщину та Кіровоградщину.

Ворожі БпЛА на Харківщині — курсом на південно-західний напрямок.

Ворожі БпЛА на півдні Миколаївщини та Херсонщини — курсом на північно-західний напрямок.

Ворожі БпЛА на півночі Кіровоградщини — курсом на Миколаївщину.

Ворожі БпЛА на півночі Одещини — курсом на Вінниччину.

Вінницька та Житомирська області — загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники вдарили по містах Слов’янськ і Краматорськ на Донеччині. Внаслідок атаки загинув 17-річний юнак, ще троє людей отримали поранення.

Ми раніше інформували, що на Сумщині знову пролунали вибухи — обстрілу зазнала Сумська громада.