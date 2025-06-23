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Ворог атакує Україну БпЛА: напрямок цілей
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 23 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півдня, сходу та півночі.
Ворожі БпЛА на Сумщині — курсом на південно-західний напрямок, вектором руху на Полтавщину, Харківщину та Чернігівщину.
Ворожі БпЛА на сході Київщини — курсом на південно-західний напрямок.
Ворожі БпЛА на Чернігівщині — курсом на південно-західний напрямок, на Київщину.
Ворожі БпЛА на Черкащині — курсом на південно-західний напрямок.
Ворожі БпЛА на заході Дніпропетровщини — курсом на північ на Полтавщину та Кіровоградщину.
Ворожі БпЛА на Харківщині — курсом на південно-західний напрямок.
Ворожі БпЛА на півдні Миколаївщини та Херсонщини — курсом на північно-західний напрямок.
Ворожі БпЛА на півночі Кіровоградщини — курсом на Миколаївщину.
Ворожі БпЛА на півночі Одещини — курсом на Вінниччину.
Вінницька та Житомирська області — загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники вдарили по містах Слов’янськ і Краматорськ на Донеччині. Внаслідок атаки загинув 17-річний юнак, ще троє людей отримали поранення.
Ми раніше інформували, що на Сумщині знову пролунали вибухи — обстрілу зазнала Сумська громада.