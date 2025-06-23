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- Украина
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Враг атакует Украину БПЛА: направление целей
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 23 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с юга, востока и севера.
Вражеские БПЛА в Сумской области — курсом на юго-западное направление, вектором движения на Полтавщину, Харьковщину и Черниговщину.
Вражеские БпЛА на востоке Киевщины – курсом на юго-западное направление.
Вражеские БПЛА на Черниговщине - курсом на юго-западное направление, на Киевщину.
Вражеские БпЛА в Черкасской области — курсом на юго-западное направление.
Вражеские БпЛА на западе Днепропетровщины - курсом на север в Полтавскую и Кировоградскую.
Вражеские БпЛА в Харьковской области — курсом на юго-западное направление.
Вражеские БПЛА на юге Николаевщины и Херсонщины - курсом на северо-западное направление.
Вражеские БпЛА на севере Кировоградщины - курсом на Николаевщину.
Вражеские БпЛА на севере Одесщины — курсом Винницкой области.
Винницкая и Житомирская области – угроза применения врагом ударных БпЛА.
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