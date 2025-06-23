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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Враг атакует Украину БПЛА: направление целей

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Карта тревог

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 23 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с юга, востока и севера.

  • Вражеские БПЛА в Сумской области — курсом на юго-западное направление, вектором движения на Полтавщину, Харьковщину и Черниговщину.

  • Вражеские БпЛА на востоке Киевщины – курсом на юго-западное направление.

  • Вражеские БПЛА на Черниговщине - курсом на юго-западное направление, на Киевщину.

  • Вражеские БпЛА в Черкасской области — курсом на юго-западное направление.

  • Вражеские БпЛА на западе Днепропетровщины - курсом на север в Полтавскую и Кировоградскую.

  • Вражеские БпЛА в Харьковской области — курсом на юго-западное направление.

  • Вражеские БПЛА на юге Николаевщины и Херсонщины - курсом на северо-западное направление.

  • Вражеские БпЛА на севере Кировоградщины - курсом на Николаевщину.

  • Вражеские БпЛА на севере Одесщины — курсом Винницкой области.

  • Винницкая и Житомирская области – угроза применения врагом ударных БпЛА.

Ранее сообщалось, что российские захватчики ударили по городам Славянск и Краматорск Донецкой области. В результате атаки погиб 17-летний юноша, еще три человека получили ранения .

Мы ранее информировали, что в Сумской области снова прогремели взрывы — обстрел был подвергнут Сумской общине .

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