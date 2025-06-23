"Реал" в меньшинстве одержал первую победу на Клубном чемпионате мира-2025 (видео)

"Реал" Мадрид / © Associated Press

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Мадридский "Реал" победил мексиканскую "Пачуку" в матче второго тура группового этапа Клубного чемпионата мира-2025 по футболу. Поединок на арене "Банк оф Америка Стэдиум" в городе Шарлотт завершился со счетом 3:1 .

Уже с седьмой минуты "сливочным" пришлось играть в меньшинстве – Рауль Асенсио заработал прямую красную карточку за фол последней надежды против Саломона Рондона.

Впрочем, еще до перерыва испанский клуб обеспечил себе гандикап в два мяча. На 35-й минуте счет открыл Джуд Беллингем, а на 43-й минуте отличился Арда Гюлер.

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Во втором тайме "Реал" забил в третий раз – точный удар на 70-й минуте нанес Федерико Вальверде.

Мексиканская команда ответила лишь голом престижа, автором которого на 80-й минуте стал Элиас Монтиэль.

Украинский голкипер Андрей Лунин провел весь матч на скамейке для запасных. Ворота мадридцев защищал бельгиец Тибо Куртуа.

Обзор матча "Реал" Мадрид – "Пачука"

Для "Реала" это первая победа на Клубном чемпионате мира-2025, а также первая под руководством нового главного тренера Хаби Алонсо.

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В стартовом туре "бланкос" сыграли вничью против саудовского "Аль-Хиляля" (1:1), а "Пачука" уступила австрийскому "Зальцбургу" (1:2).

Матч 2-го тура этого квартета между "Зальцбургом" и "Аль-Хилялем" состоится 23 июня, начало – в 01:00 по киевскому времени.

В заключительном туре 27 июня "Реал" встретится с "Зальцбургом", а "Пачука" сразится с "Аль-Хилялем". В плей-офф из группы выйдут две лучшие команды.

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Ранее сообщалось, кто уже вышел в плей-офф Клубного чемпионата мира-2025.