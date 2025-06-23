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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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«MIGA»: Трамп допустил смену режима в Иране

Президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление по Ирану, допустив смену режима.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп фактически предположил возможность смены режима в Иране.

Соответствующее заявление он сделал в своей соцсети Truth Social.

Он заявил, что существует чей режим не может сделать Иран «большим».

«Неполиткорректно использовать термин „смена режима“, но если нынешний иранский режим не способен сделать Иран снова большим, почему бы не изменить режим? MIGA (Make Iran Great Again)», — написал Трамп.

Ранее сообщалось, что вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты не находятся в состоянии войны с Ираном, несмотря на авиаудары по его ядерной инфраструктуре.

Мы ранее информировали, что главный советник верховного лидера Ирана Али Шамхани заявил, что, несмотря на масштабные удары США и Израиля по ядерной инфраструктуре страны, Тегеран не считает инцидент завершением противостояния.

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