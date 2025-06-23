«MIGA»: Трамп допустил смену режима в Иране

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп фактически предположил возможность смены режима в Иране.

Соответствующее заявление он сделал в своей соцсети Truth Social.

Он заявил, что существует чей режим не может сделать Иран «большим».

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«Неполиткорректно использовать термин „смена режима“, но если нынешний иранский режим не способен сделать Иран снова большим, почему бы не изменить режим? MIGA (Make Iran Great Again)», — написал Трамп.

Ранее сообщалось, что вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты не находятся в состоянии войны с Ираном, несмотря на авиаудары по его ядерной инфраструктуре.

Мы ранее информировали, что главный советник верховного лидера Ирана Али Шамхани заявил, что, несмотря на масштабные удары США и Израиля по ядерной инфраструктуре страны, Тегеран не считает инцидент завершением противостояния.