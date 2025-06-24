Трамп відмовляється від зміни режиму в Ірані - подробиці

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що не підтримує зміну режиму в Ірані, оскільки це призведе до нестабільності в країні.

Про це він повідомив журналістам на борту літака Air Force One під час перельоту на саміт НАТО, передає кореспондентка Reuters Нандіта Боус у соцмережі Х.

«Ні. Якби було, то було, але ні, я не хочу цього. Я хотів би, щоб все заспокоїлося якомога швидше. Зміна режиму вимагає хаосу, а в ідеалі ми не хочемо бачити стільки хаосу. Подивимося, як буде далі», — сказав президент США.

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Трамп також наголосив, що Іран не матиме ядерної зброї.

«Вони не будуть володіти ядерною зброєю — це останнє, про що вони зараз думають», — додав він.

За словами президента, російський лідер Володимир Путін зв’язався з ним і запропонував допомогу у врегулюванні ситуації з Тегераном.

Раніше Трамп повідомив, що Ізраїль та Іран порушили режим припинення вогню, який він оголосив кілька годин тому. Він висловив незадоволення діями обох сторін, але особливо Ізраїлю.

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У власній соцмережі Truth Social Трамп закликав Ізраїль утриматися від ударів по Ірану.

Раніше Трамп допускав можливість зміни режиму, на цей момент він чітко заявляє, що не бажає такого сценарію, оскільки це призведе до хаосу.

«Якщо нинішній іранський режим не здатний зробити Іран знову великим, чому б не відбулася зміна режиму?» — сказав він у неділю.

Однак тепер його позиція кардинально змінилася — він закликає до деескалації та миру.

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Нагадаємо, у ніч на 22 червня Дональд Трамп оголосив про авіаудари по трьох ядерних об’єктах в Ірані — у Фордо, Натанзі та Ісфахані. За його словами, мета ударів — знищити потужності Ірану зі збагачення урану та зупинити ядерну загрозу.