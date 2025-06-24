Трамп отказывается от смены режима в Иране - подробности

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что не поддерживает смену режима в Иране, поскольку это приведет к нестабильности в стране.

Об этом он сообщил журналистам на борту самолета Air Force One во время перелета на саммит НАТО, передает корреспондент Reuters Нандита Боус в соцсети Х.

«Нет. Если бы было, то было, но нет, я не хочу этого. Я хотел бы, чтобы все успокоилось как можно скорее. Смена режима требует хаоса, а в идеале мы не хотим видеть столько хаоса. Посмотрим, как будет дальше», — сказал президент США.

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Трамп также подчеркнул, что Иран не будет иметь ядерного оружия.

«Они не будут обладать ядерным оружием — это последнее, о чем они сейчас думают», — добавил он.

По словам президента, российский лидер Владимир Путин связался с ним и предложил помощь в урегулировании ситуации с Тегераном.

Ранее Трамп сообщил, что Израиль и Иран нарушили режим прекращения огня, который он объявил несколько часов назад. Он выразил недовольство действиями обеих сторон, но особенно Израиля.

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В собственной соцсети Truth Social Трамп призвал Израиль воздержаться от ударов по Ирану.

Ранее Трамп допускал возможность смены режима, на данный момент он четко заявляет, что не желает такого сценария, поскольку это приведет к хаосу.

«Если нынешний иранский режим не способен сделать Иран снова великим, почему бы не произошла смена режима?» — сказал он в воскресенье.

Однако теперь его позиция кардинально изменилась — он призывает к деэскалации и миру.

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Напомним, в ночь на 22 июня Дональд Трамп объявил об авиаударах по трем ядерным объектамв Иране — в Фордо, Натанзе и Исфахане. По его словам, цель ударов — уничтожить мощности Ирана по обогащению урана и остановить ядерную угрозу.